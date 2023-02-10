Я б в ученые пошел: к Дню российской науки молодые новосибирские ученые провели для старшеклассников экскурсии по научным лабораториям

Фото предоставлено ИФП СО РАН

Молодые ученые новосибирского Академгородка провели к Дню российской науки занимательные экскурсии для старшеклассников. На что способен жидкий азот, что будет уметь электроника завтрашнего дня, есть ли еще не открытые законы физики – с помощью удивительных опытов, интригующих фактов и прогулки по научным лабораториям юным новосибирцам показали, насколько увлекательной и захватывающей может быть деятельность ученого. Таким образом институты СО РАН стремятся выявить и привлечь в науку талантливую молодежь.

Более 70 старшеклассников из Новосибирска и Бердска побывали 9 февраля на экскурсии в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Подобные мероприятия научные институты новосибирского Академгородка проводят регулярно. В ИФП последние годы их организатором выступает Совет научной молодежи. Цель экскурсий – отыскать и заинтересовать наукой, привлечь к научной деятельности свежие силы. В этот раз встреча была приурочена к отмечаемому накануне Дню российской науки.

Удивлять гостей молодые ученые начали уже в холле научного института, подойдя к этому основательно и креативно. В этом году ребятам показали опыты с жидким азотом. Подростки с нескрываемым восхищением смотрели, как «кипит», быстро испаряясь, наливаемая из большой емкости прозрачная жидкость, как бегают по ладони экскурсовода маленькие пузырьки, как рассыпаются на мелкие осколки замороженные жидким азотом нежные цветы гвоздики, а банан, наоборот, становится таким твердым, что им без труда можно забивать гвозди.

Здесь же ведущий инженер-технолог лаборатории физических основ интегральной микроэлектроники Артём Настовьяк рассказал собравшимся о тепловидении и продемонстрировал тепловизор в действии. Кстати, с тем, как новосибирские ученые совершенствуют возможности этих устройств, а также с тем, как эти приборы используются в космосе и на земле – в медицине, МЧС, строительстве, геологии и других отраслях — чуть позже более подробно познакомил младший научный сотрудник лаборатории физико-технических основ создания полупроводниковых приборов на основе соединений А2B6, Дмитрий Горшков.

После первого знакомства старшеклассников распределили по группам и повели на экскурсии в научные лаборатории. Там молодые ученые ярко и на доступных примерах показывали ребятам, чем занимается каждое подразделение, для чего нужны те или иные приборы и как уже совсем скоро будут использоваться новые разработки в нашей жизни. Каждый рассказ вызывал у школьников живой интерес и множество вопросов, и это не удивительно – кому как не молодым ученым знать, как и о чем говорить с юным поколением.

Как рассказали в ИФП им. А.В. Ржанова, подобные научно-популярные экскурсии организовываются как для студентов вузов, выбирающих будущее место работы, так и для учащихся профильных классов школ или колледжей, и даже для школьников, которые не планируют связывать свою жизнь с физикой. Равнодушным не уходит никто.

Как поделилась ученица 10 «А» класса средней школы № 13 г. Бердска София Одегова: «Так как я сама занимаюсь фотографией, то интересно было увидеть оборудование, оптические объективы на усовершенствованном уровне».

А ученику 9 класса Инженерного лицея НГТУ Михаилу Луценко запомнился рассказ о структуре полупроводников и устройствах, которые из них создают. «Я собираюсь стать веб-дизайнером и понимаю, что мне много надо знать и понимать, в том числе, и в физике, чтобы придумывать на основе этих знаний логичные концепты, к которым впоследствии ни у кого не должно возникнуть вопросов. Поэтому то, что я узнал сегодня, мне кажется полезным», — отметил он.

По наблюдениям председателя Совета научной молодежи ИФП СО РАН, заведующего молодежной лабораторией аммиачной молекулярно-лучевой эпитаксии GaN гетероструктур на подложках кремния для силовых и СВЧ транзисторов, кандидата физико-математических наук Дениса Милахина, с каждым годом люди все активнее вовлекаются в науку, что-то изучают, читают, благодаря развитию и доступности интернета. «Поэтому число желающих посетить экскурсии в Институте физики полупроводников из года в год растет. Только в этом году заявок было подано примерно вдвое больше, чем институт смог физически вместить за один день», — отметил он.

Свой вклад в популяризацию науки, надеемся, внесет и наша редакция. Напомним, в настоящее время «Сиб. фм» в рамках проекта «Будущее российской науки» публикует цикл сюжетов о молодых новосибирских ученых и их разработках.