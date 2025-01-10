Масляков, Заворотнюк, Ширвиндт. Кто ушел из жизни в 2024 году в России, мире и Новосибирске

В 2024 году мир потерял многих выдающихся личностей, чьи имена и достижения навсегда остались в истории. Среди них российские и мировые знаменитости, деятели искусства, науки, политики, спорта, а также значимые фигуры Новосибирска. Сиб.фм вспомнил, с кем мы попрощались в 2024 году.

Российские знаменитости

Юрий Соломин (1935–2024)

Фото: www.maly.ru

Актер и режиссер, художественный руководитель Малого театра. Соломин сыграл более 50 ролей в театре и снялся в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства», «Дерсу Узала» и «ТАСС уполномочен заявить». Умер 11 января на 89-м году жизни.

Александр Ширвиндт (1934–2024)

Фото: Baza



Актер, режиссер, педагог, народный артист РСФСР. Александр Ширвиндт посвятил более полувека Московскому театру сатиры, где был художественным руководителем с 2000 по 2021 год. Снялся в таких фильмах, как «Ирония судьбы», «Трое в лодке», «Забытая мелодия для флейты». Ширвиндт умер 15 марта 2024 года в возрасте 89 лет.

Василий Уткин (1972–2024)

Фото: соцсети



Известный спортивный журналист и комментатор, дважды лауреат премии ТЭФИ. Уткин значительно изменил культуру спортивного телевидения в России, создав такие проекты, как «Футбольный клуб» на НТВ. Он также снялся в фильмах «День выборов» и «О чем говорят мужчины». Уткин скончался 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Анастасия Заворотнюк (1971–2024)

Фото: «Моя прекрасная няня» (стоп-кадр)

Актриса, известная ролью Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня», а также ведущая «Танцев со звездами» и «Ледникового периода». Заворотнюк несколько лет боролась с раком мозга и умерла 30 мая 2024 года в возрасте 53 лет.

Александр Масляков (1941–2024)

Фото: КВН



Долгие годы Александр Масляков был бессменным ведущим КВН, начав карьеру на телевидении в 1960-х годах. КВН под его руководством стал международным феноменом. В последние годы Масляков дважды переболел коронавирусом и отошел от активной деятельности. Он умер 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет.

Роман Мадянов (1962–2024)

Фото: из открытых источников



Актер, сыгравший более 200 ролей в кино. Наиболее известен как майор Колобков в сериале «Солдаты». Мадянов — заслуженный артист России, обладатель премий «Ника» и «Золотой орел». Скончался 25 сентября 2024 года на 63-м году жизни.

Вячеслав Добрынин (1946–2024)

Фото: соцсети

Композитор, певец, народный артист России, автор хитов «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Бабушки-старушки». Песни Добрынина исполняли звезды советской и российской эстрады. Он умер 1 октября 2024 года.

Светлана Светличная (1940–2024)

Фото: Мосфильм

Актриса, известная по фильмам «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Светличная скончалась 16 ноября 2024 года в возрасте 84 лет.

Владимир Лёвкин (1967–2024)

Фото: соцсети

Музыкант, участник группы «На-На» и лидер группы «Кеды». Лёвкин долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. Он скончался 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет.

Мировые знаменитости

Ален Делон (1935–2024)

Фото: globallookpress.com / Supplied byFilmStillss

Легендарный французский актер Ален Делон, чья харизма и актерское мастерство покорили миллионы сердец, ушел из жизни 18 августа на 89-м году. Его карьера началась случайно: он попался на глаза жене режиссера Ива Аллегре, что стало отправной точкой в его пути к славе. Делон прославился такими фильмами, как «Самурай», «Зорро», «Двое в городе» и «Бассейн». Он признавался, что пришел к принятию своей внешности только в 33 года, назвав это возрастом Христа и одновременно своим актерским козырем. Последний раз он появился на большом экране в 2019 году, а позже признался, что готов завершить жизнь эвтаназией, если здоровье ухудшится.

Мэгги Смит (1934–2024)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Британская актриса Мэгги Смит, известная ролями в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла 27 сентября в возрасте 89 лет. За свою 70-летнюю карьеру она получила две премии «Оскар», пять BAFTA и другие престижные награды. Её роль профессора Минервы Макгонагалл стала символом мудрости и силы, а вдовствующая графиня Грэнтем очаровала зрителей по всему миру.

Лиам Пейн (1993–2024)

Фото: соцсети

Экс-солист британской группы One Direction Лиам Пейн, ставший известным благодаря музыкальному шоу The X Factor, трагически погиб 17 октября в Буэнос-Айресе, упав с балкона отеля. Ему было всего 31 год. После распада группы в 2016 году Пейн начал успешную сольную карьеру, выпустив несколько мировых хитов.

Джимми Картер (1924–2024)

Фото: David Hume Kennerly/Getty Images

39-й президент США Джимми Картер, чья политическая карьера сопровождалась как триумфами, так и кризисами, ушел из жизни 29 декабря в возрасте 100 лет. Несмотря на неоднозначное президентство, его послевоенная деятельность принесла ему Нобелевскую премию мира в 2002 году. Центр Картера, основанный им после ухода из политики, внес значительный вклад в борьбу за права человека и мирное урегулирование конфликтов.

Роберто Кавалли (1940–2024)

Скриншот из видео на YouTube

12 апреля мир моды потерял культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли. Владелец одноименного бренда, он революционизировал моду своими инновациями: от уникальных методов окрашивания тканей до создания джинсов-стрейч.

Значимые персоны в Новосибирске

Юрий Кондратьев — актер Новосибирского театра кукол

Фото: Кино-театр.ru

Юрий Кондратьев, известный актер Новосибирского областного театра кукол, ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Кондратьев окончил ГИТИС по специальности «актер драматического театра и кино» и связал свою творческую жизнь с Новосибирском, сыграв более 200 ролей в театре.

Евгений Тютиков — бывший игрок ХК «Сибирь»

Фото: ХК «Сибирь»

Евгений Тютиков, экс-игрок хоккейного клуба «Сибирь», умер в возрасте 58 лет. Спортивную карьеру он начал в 1983 году в составе «Сибири» и позже играл за «Спартак» и «Металлург» (Магнитогорск). Тютиков также стал серебряным призером Универсиады 1991 года.

Илья Гинзбург — физик и преподаватель НГУ





Фото: «Сообщество Академгородка» во ВКонтакте

В возрасте 89 лет скончался Илья Гинзбург, физик и преподаватель Новосибирского государственного университета и физико-математической школы при НГУ. Его педагогическая карьера длилась более 50 лет.

Денис Миляев — депутат Толмачевского сельсовета

Депутат Денис Миляев ушел из жизни на 44-м году. Он руководил управляющей компанией в городе Обь и был депутатом Совета депутатов Толмачевского сельсовета. Осенью 2023 года Миляев попал в ДТП, и 1 июля 2024 года стало известно о его смерти.

Евгений Ким — бывший министр ЖКХ Новосибирской области

Фото: правительство НСО

Евгений Ким, экс-министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области, умер в возрасте 63 лет. С 2014 по 2018 годы он занимал пост министра ЖКХ, а с 2019 по 2023 годы работал исполнительным директором Фонда модернизации ЖКХ. В 2022 году ему присвоили звание Заслуженного работника ЖКХ региона.

Андрей Тарасенко — бывший хоккеист и тренер ХК «Сибирь»

Фото: ХК «Сибирь»



Андрей Тарасенко, известный хоккеист и тренер, умер в возрасте 55 лет. Он представлял «Сибирь», ярославское и нижегородское «Торпедо», а также сборную России на Олимпиаде 1994 года и чемпионате мира 1995 года.

Николай Мамулат — бизнес-омбудсмен Новосибирской области

Фото: аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области

11 сентября 2024 года стало известно о смерти Николая Мамулата, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области. Бывшему депутату Заксобрания было 67 лет.

Александр Посаженников — заслуженный работник физкультуры и спорта

Фото: мэрия Новосибирска

13 сентября скончался Александр Посаженников, президент Федерации конного спорта Новосибирской области и кандидат исторических наук. Он был удостоен звания Заслуженного работника физической культуры и спорта РФ. Посаженников не дожил до своего 87-летия три недели.

Виктор Воронов — бывший вице-мэр Новосибирска

Фото: АиФ-Новосибирск

9 октября 2024 года стало известно о смерти Виктора Воронова, бывшего первого заместителя мэра Новосибирска и сотрудника аппарата губернатора. Ему было 73 года.

Валерий Зарубин — экс-глава Центрального района Новосибирска

Фото: Минтранс Новосибирской области

В 63 года ушел из жизни Валерий Зарубин, бывший глава Центрального района Новосибирска. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.