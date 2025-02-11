НОВИКОМ, ВРО СоюзМаш и «Отечество» подвели итоги работы в ЛНР в 2024 году

Руководитель Аппарата Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза машиностроителей России Алексей Савоськин и директор благотворительного фонда «Отечество» Виктор Ильин при участии представителя банка НОВИКОМ провели рабочую встречу. Стороны обсудили итоги совместной деятельности по благотворительной работе в Белокуракинском и Новопсковском муниципальных округах ЛНР в 2024 году.

С благотворительным фондом «Отечество» ВРО и НОВИКОМ работают с середины прошлого года. Совместно организации осуществляют сбор и доставку гуманитарной помощи для жителей ЛНР. Так, в прошлом году была приобретена форма для участников молодежных организаций «Юнармия» и молодежной организации «Движение первых», а также спортивная форма для секций по футболу и греко-римской борьбе Новопсковской ДЮСШ. Также в ноябре 2024 года волонтеры передали Белокуракинскому управлению образования аппаратуру для организации массовых мероприятий. Акустическая система, проектор, радиосистема, колонки и другая техника поможет проводить в районных образовательных учреждениях торжественные линейки, детские праздники и концерты.

«Наличие профессионального оборудования позволит проводить мероприятия в школах и детских садах на новом качественном уровне. Уверен, что это повысит заинтересованность взрослых в организации творческих активностей, а детям позволит более ярко проявить свои таланты в конкурсах, концертах, соревнованиях», — отметил председатель ВРО СоюзМаш России Анатолий Кузнецов.

В 2023 году ВРО СоюзМаш, НОВИКОМ и Министерство образования Воронежской области заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому уже оказана помощь образовательным учреждениям ЛНР. Так, 2024 году в Белокуракинской школе №2 были оборудованы спортплощадка и современный кабинет «Основы безопасности и защиты Родины», а также создана уличная полоса препятствий.

«Я искренне благодарна за большой вклад в развитие нашей школы. У нас появилась площадка ГТО и современный кабинет ОБЗР, где ребята учатся на практике защищать себя и своих близких. Раньше вместо площадки было футбольное поле, а кабинет был обычным классом, который теперь преобразился в помещение для уроков безопасности с необходимым оборудованием», — отметила директор Белокуракинской школы №2 Карина Багина.

Помимо этого, в 2023 году благотворители закупили игровое и спортивное оборудование в детский сад «Барвинок» в Белолуцке. Для юных воспитанников создали комфортные условия для активных игр и развития.

Патриотическое воспитание молодого поколения является одним из главных направлений российской молодежной политики. В рамках этой цели фонд «Отечество» совместно с ВРО и НОВИКОМом восстанавливают памятные места на вновь присоединенных территориях, которые призваны напоминать молодежи о героической истории нашей страны и воспитывать чувство гордости за подвиги предков. В частности, ведется работа по восстановлению памятников «Скорбящая мать», мамориала погибшим воинам в Белокуракино и «Рассвет», памятника участникам ликвидации чернобыльской катастрофы и др.

Благотворительная работа осуществляется в рамках акции «Всегда рядом», запущенной в 2022 году по инициативе председателя СоюзМаш Сергея Чемезова совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям. Ее цель – помощь беженцам из Донбасса, жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, участникам СВО.

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