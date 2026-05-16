82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:49
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
16 мая, 20:49
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 19:30
общество

Новосибирцам назвали лучшие сроки для высадки огурцов в теплицы

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, когда дачникам лучше высаживать огурцы в новом сезоне. По её словам, оптимальное время для посадки рассады в теплицы наступит с 20 по 28 мая.

Специалист отметила, что под плёночные укрытия огурцы лучше переносить ближе к концу месяца. Также растениям потребуется регулярная подкормка — примерно раз в десять дней. При этом органические удобрения рекомендуется чередовать с минеральными.

Агроном предупредила, что погодные условия могут скорректировать сроки посадки в открытый грунт. Огурцы плохо переносят холод и уже при температуре около +14 градусов могут погибнуть.

Из-за риска заморозков в начале лета высадку растений на обычные грядки советуют отложить как минимум до 10 июня.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.