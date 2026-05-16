Новосибирцам назвали лучшие сроки для высадки огурцов в теплицы

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, когда дачникам лучше высаживать огурцы в новом сезоне. По её словам, оптимальное время для посадки рассады в теплицы наступит с 20 по 28 мая.

Специалист отметила, что под плёночные укрытия огурцы лучше переносить ближе к концу месяца. Также растениям потребуется регулярная подкормка — примерно раз в десять дней. При этом органические удобрения рекомендуется чередовать с минеральными.

Агроном предупредила, что погодные условия могут скорректировать сроки посадки в открытый грунт. Огурцы плохо переносят холод и уже при температуре около +14 градусов могут погибнуть.

Из-за риска заморозков в начале лета высадку растений на обычные грядки советуют отложить как минимум до 10 июня.