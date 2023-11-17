«Не за красивое «спасибо»: кто и как в Новосибирске делает мир добрее

Люди, творящие добро, чаще всего не любят рассказывать об этом всему миру. Потому что благие дела они совершают не ради похвалы, а из естественной потребности души — они просто не могут иначе. Но обойти эту тему, рассказывая о городе, было бы неправильно, ведь традиции благотворительности, взаимопомощи пронизывают всю историю Новосибирска, являются её фундаментом, эти свойства зашиты в генетическом коде сибиряков. Итак, в новом сюжете — о тех, кто жил и живёт по законам добра.

Считается, что в дореволюционной России на сто тысяч человек в среднем приходилось восемь благотворителей — помещики, предприниматели строили больницы, школы, библиотеки, храмы, меценаты и простые жители помогали малоимущим, голодным или страдающим тяжкими болезнями. Помощь ближнему считалась нравственным долгом.

В конце XIX века Сибирь жила богато. Половина крестьян в наших сёлах проходили как зажиточные. И истоки благотворительности лежат ещё там. Активно участвовало в общественной деятельности купечество. Оно строило церкви, обустраивало школы, содержало больницы, богадельни, бесплатно раздавало нуждающимся одежду и продукты питания. Это было признаком хорошего тона.

Научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает, что в 1881 году колыванские купцы Гавриил Иванович Пастухов и Кирилл Климович Кривцов щедро жертвовали на постройку Никольской церкви в Кривощёково. Кривцов также известен постройкой в Колывани Троицкого собора и левого придела в соборе Александра Невского. Купец Евграф Жернаков выделил деньги на приобретение церковной утвари и облачений для священников, а в 1888 году построил в Колывани церковно-приходскую школу. В 1895-м купец Кайманов на собственные средства построил церковь в селе Oяшинском.

Усилиями и зачастую на собственные средства частных лиц в Ново-Николаевске были открыты учреждения образования: читальня Григория Будагова, железнодорожная школа Владимира Жандра, школа Павлы Смирновой, училище Владимира Горохова и многое другое.

Промышленник Никифор Адрианов жертвовал на нужды библиотек, аптекари Ковнацкие были театральными меценатами, супруги Востоковы, Маштаковы развивали детские приюты. Всем городом жертвовали на дом инвалидов, на часовню в честь святого Николая: архитектор Андрей Крячков бесплатно сделал её проект, Барабанов жертвовал железо на крышу, Вишняков — кирпич. Благотворительность была неотъемлемой частью бизнеса, владельцы которого в большинстве своём руководствовались в то время всё тем же нравственным законом. Таково было воспитание.

Сегодня традиции добрых дел продолжают современные предприниматели. Пройдя горнило 1990-х, бизнес всё больше обретает «человеческое лицо», а благотворительность снова становится правилом хорошего тона, делом чести. Корпоративное добро становится частью идеологии компаний, стержнем корпоративной культуры, где каждый сотрудник чувствует себя причастным к чему-то большому и важному.

«Сделать детство светлым и счастливым»

Автомобиль со знакомым логотипом компании БЭСТ подростки из Барышевского детского дома узнают сразу. Вот и сегодня они с удовольствием помогают выгружать коробки с тетрадями, карандашами, альбомами для рисования и другой канцелярией, а также салфетками, бытовой химией и множеством необходимых бытовых мелочей. «Надо было видеть, какой радостью засветились их глаза, когда мы привезли подарки к началу учебного года», — суровый с виду водитель заметно растроган.

Хотя компания уже много лет шефствует над детским учреждением, и этот рейс — далеко не первый. Но в этой взаимной радости и есть, наверное, вся суть доброго дела, которое необходимо не только тому, ради кого оно совершается, но, может быть, ещё больше — тому, кто его творит. Видя глаза детей, которым они помогли почувствовать заботу, оттаивают, теплеют, очищаются от повседневной суеты и души взрослых. «Нам хотелось бы, насколько возможно, сделать их детство светлым и счастливым», — говорит исполнительный директор компании Александр Шахнюк.

Оленёнок на окошке

А эту трогательную историю поведали на одном из градообразующих предприятий региона — акционерном обществе «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» (АО «НЗПП Восток»). Завод тоже взял под своё крыло одно из детских учреждений города. Подарки к школе, галантерея, сертификаты на необходимые товары — работники предприятия стараются обеспечить детский центр всем, в чём нуждаются ребятишки. Но самое желанное и радостное — это, конечно, взаимное общение: походы на экскурсию в планетарий, на концерт в филармонию и другие мероприятия.

А однажды, рассказали на заводе, ребята попросили елочку и игрушки — для самого радостного в году праздника — Нового года. «Конечно, мы накупили море всяких игрушек, ребята были в восторге от елочки, — вспоминает одна из сотрудниц предприятия. — Но больше всего, как оказалось, детям понравился светящийся огоньками оленёнок — такие игрушки обычно ставят под елочку или украшают дома. И тогда директор детского центра поставила оленёнка на окно. И каждый раз, с её слов, когда дети уходили по утрам в школу или на прогулку, они обязательно оглядывались на это окно и махали оленёнку рукой».

Дети умеют быть благодарными. А для тех, у кого нет родителей, связь поколений особенно важна. И к Дню Победы ребятишки, в свою очередь, решили порадовать заводчан. Собственноручно сделав и украсив георгиевские ленточки, они вручили их ветеранам предприятия.

Эту связь поколений считают фундаментом развития и на заводе. Поэтому помнят и заботятся и о своих ветеранах, а тех, кто прошёл войну, обязательно поздравляют с Днём Победы. Традицию добрых дел не прерывали даже в сложных условиях пандемии. За всё это — за благотворительную и добровольческую помощь в период пандемии на территории региона — АО «НЗПП Восток» стало лауреатом Премии Общественной палаты Новосибирской области за вклад в области благотворительности и добровольчества «Во Благо».

Завтра начинается сегодня

Ещё одно предприятие, которое удостоилось премии «Во Благо», — тоже одно из старейших в городе. В своё время Новосибирская ГЭС сыграла градообразующую роль в развитии Новосибирска. Здесь и сейчас привыкли чувствовать живую ответственность за всё, что происходит вокруг. «Являясь частью самой крупной энергетической компании России — ПАО «РусГидро», в которой трудится, в общей сложности, 69 тысяч человек, мы не только производим свет и тепло, но и оказываем поддержку тем, кто рядом с нами или вокруг нас», — рассказывает заместитель директора — главный инженер новосибирского филиала Александр Горевой.

Компания постоянно инициирует акции, задача которых — сделать город краше и уютнее. Очистить близлежащий сквер от мусора, рассказать взрослым и детям о важности бережного отношения к природе — эти мероприятия давно стали регулярными и популярными у жителей Советского района, где располагается предприятие. А несколько лет назад Новосибирская ГЭС вышла с инициативой обустроить прилегающую к её территории набережную.

Новосибирская ГЭС помогает детским и социальным центрам, поддерживает спортивные организации, оснащает библиотеки книгами. Особое место занимает забота о детских учреждениях, где обучаются дети с нарушениями зрения и слуха, которым компания помогает приобрести необходимое оборудование и специальные книги. «Мы хотим, чтобы они могли оставаться в этом мире и найти своё место в нём», — поясняют на предприятии. Ежегодно только новосибирский филиал «РусГидро» воплощает 12–15 различных благотворительных проектов, вкладывая в них миллионы рублей.

Интересно, что, решая, казалось бы, конкретные сегодняшние задачи, компания всегда подразумевает сверхзадачу — заботу о завтрашнем благополучии сибиряков. Например, помогая оснащать современным медицинским, в том числе диагностическим оборудованием областные перинатальные центры, здесь надеются на то, что своевременная диагностика поможет сделать жителей Новосибирской области здоровее и счастливее. Общаясь с руководителем на эту тему, понимаешь, что это не ради красивого словца. Это и есть социально ответственное мышление.

И ещё о бизнесе «с человеческим лицом»

Новосибирск — город на перекрёстке путей, город с множеством перспектив, город, куда съезжаются люди из разных регионов страны и даже зарубежья. Приезжают жить или работать. И одна из форм социальной ответственности бизнеса — предложить продукт, который упростит людям решение важных насущных задач. Например, в Банке «Левобережный», опираясь на запросы горожан, разработали уникальные продукты, позволяющие тем, кому положены субсидии от государства, с максимальной выгодой и по упрощённой схеме использовать их и в короткий срок улучшить благодаря этому условия жизни. Например, как рассказал начальник управления ипотечного кредитования банка «Левобережный» Александр Лотобаев, многодетные семьи, используя ресурсы материнского капитала, могут за три месяца и получить, и полностью закрыть ипотеку. А для тех, кто хотел бы сменить жильё на новое, но не успел продать предыдущее, разработали предложение «Переезд», позволяющее, ещё не продав старую квартиру, уже сегодня переехать в новое жильё, не упустив выгодного варианта, если он уже подобран.

Социальная ответственность бизнеса — это и обеспечение занятости населения и социальной стабильности во всей области. И в этом смысле АО «Искитимцемент» является примером для многих предприятий. Компания вносит большой вклад в экономику региона. Цементный завод — это сотни рабочих мест и стабильная жизнь Искитима — «города, который строит города»; это гарантия успешного строительства промышленных предприятий, дорог, мостов, объектов социальной сферы и реализации государственных программ по обеспечению граждан достойным жильём.

Предприятие последовательно реализует социальную политику, направленную на развитие системы охраны здоровья работников, обеспечение безопасности на рабочем месте, соблюдение графика труда и отдыха, страхование специалистов, занятых в производственном процессе, от несчастных случаев, предоставляет возможность использования ДМС. Особое внимание уделяется заботе о ветеранах производства и детях работников. АО «Искитимцемент» активно поддерживает региональные и городские акции и программы, оказывает благотворительную помощь. Предприятие не раз становилось лауреатом областных конкурсов, жюри которых высоко оценивало не только продукцию завода, но и его социальные проекты.

От каждого из нас

Чтобы сделать что-то хорошее, не обязательно иметь много денег. Доброта начинается с малого. С невозможности равнодушно пройти мимо плачущего ребёнка или сбитой машиной собаки. С желания помогать и чувства личной причастности к тому, что происходит вокруг. Сегодня это понимают всё больше и больше новосибирцев. И сегодня благотворительность в Новосибирске очень развита и разнообразна. Практически каждый человек, который нуждается в помощи, может её получить. В городе действуют десятки самых разных благотворительных фондов.

Один из самых известных — «Солнечный город» — объединяет усилия многих сотен людей, которые участвуют в благотворительных программах и проектах по поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, приёмных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Меняем мир взрослых, чтобы изменился мир детей», — так с самого начала обозначили создатели миссию организации, которая работает в 28 регионах России и трёх регионах Казахстана. Фонд модернизирует детские дома, ведёт собственную базу детей-сирот, в которой размещает фото- и видеоанкеты детей, чтобы помочь им найти родителей, и многое другое.

Есть в Новосибирске и проекты с необычными форматами. Например, благотворительный магазин GUSTO существует в городе уже много лет. Это не просто секонд. Это первый в Новосибирске проект с благотворительно-экологической направленностью, главная задача которого — превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других. Каждый месяц здесь принимают 8–10 тонн вещей, которым дают вторую жизнь: часть из них идёт на благотворительность, часть — на продажу, часть — на переработку.

А группа ZOV54 помогает солдатам СВО. Её участники отшивают изделия для военных, принимают и доставляют для них гуманитарную помощь. Всё началось с того, что группа волонтёров-единомышленников собрала первый мешок необходимых воинам вещей, потом ещё и ещё. Теперь в зону СВО каждый месяц отправляется новая фура. А волонтёрское движение насчитывает уже более 6000 человек.

Патриотические акции проводят и крупные компании Новосибирска. В этом году при поддержке новосибирского филиала «Ростелеком» сто талантливых детей из ДНР, ЛНР и регионов Сибири отправились из Новосибирска в путешествие по городам России на «Поезде Героев». Ребята, достигшие наивысших результатов в спорте, образовании и культуре, а также кадеты и юнармейцы отправились по маршруту «Новосибирск — Омск — Тюмень — Екатеринбург — Уфа — Самара — Саратов — Волгоград». В этом году исполняется 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В честь памятной даты ребята посетили знаменитую скульптуру «Родина-мать зовет!», расположенную на Мамаевом кургане. В помощи нуждаются не только люди, но и животные. Новосибирцы уже успели обратить внимание на автоматы с кормом для белок и птиц. А фонды помощи животным «Варежка», «Доброе сердце», городские приюты для кошек и собак заботятся о том, чтобы бездомных животных стало меньше. В Новосибирске регулярно проходят выставки-раздачи бездомных животных, и многие горожане специально ждут этих мероприятий, чтобы обзавестись питомцем.

Подобные примеры могут показаться пафосными. Но если задуматься, то они заслуживают того, чтобы о них рассказывали. Ведь, к сожалению, новосибирцы часто не знают о том, что те или иные островки комфорта, благоустройства и тому подобное появились в городе благодаря неравнодушию конкретных людей и компаний, живущих и работающих среди нас.

Между тем бизнес вносит ощутимый вклад не только в экономику региона, но и в благотворительность. В частности, микрокредитная организация «Ваш инвестор» регулярно оказывает спонсорскую помощь социальным проектам, ставя приоритетом поддержку и развитие детского спорта. При финансовой и организационной поддержке компании в Новосибирске построены две полноценные воркаут-площадки — в Заельцовском парке и на Михайловской набережной. Кроме того, компания помогает в оснащении школ и спортивных секций, в том числе сельских, спортинвентарём. Благодаря этому у сельских мальчишек и девчонок появляется реальный шанс воплотить в жизнь мечты о спортивных пьедесталах.

В компании «Ваш инвестор» человекоцентричность — в том числе и в профессиональной деятельности. При создании финансовых продуктов здесь тоже опираются в первую очередь на потребность человека.

О добрых инициативах и делах, которыми богат наш город, можно рассказывать долго. Новосибирск, безусловно, можно назвать городом социальным. Мы помогаем нуждающимся и никого не оставляем в беде. Новосибирск — город добра и возможностей его совершать. Главное — желание.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Ваш инвестор

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска