Гибель 7-летней девочки в ДТП с автобусом, похороны погибшего в сгоревшем «Полигоне» военного, драка футболиста с судьёй: итоги недели на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм; фото из публикаций Сиб.фм

Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска за вторую неделю ноября — в итогах недели на Сиб.фм.

7 ноября: новый первый вице-мэр и статистика людей со знаком «+»

Почти минувшая неделя началась с заметного кадрового события: 7 ноября первым вице-мэром Новосибирска назначили Олега Клемешова — он займётся кураторством национальных проектов и продолжит контролировать городское хозяйство. На ноябрь 2022 года у мэра города Анатолия Локтя два первых заместителя — Олег Клемешов и Борис Буреев. Как писал Сиб.фм, Олег Клемешов ранее возглавлял администрацию Ленинского района, а в 2019 году был назначен исполняющим обязанности вице-мэра, отвечающего за городское хозяйство.

Кроме того, 7 ноября была опубликована статистика Росстата, в которой говорится, что Новосибирская область вошла в список регионов России с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных граждан. Всего в этом перечне оказалось 14 регионов со всей страны. Суммарно с января по август 2022 года в России зарегистрировали 40 187 человек с положительным ВИЧ-статусом, среди них 359 детей от 0 до 17 лет.

8 ноября: раннее перекрытие на Ленина и смертельное ДТП с пассажирским автобусом

Во вторник Сиб.фм выяснил, как новосибирцы отреагировали на раннее перекрытие улицы Ленина: проезд транспорта по от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого оказался полностью перекрыт на три месяца уже с 4 ноября. Ранее в мэрии заявляли, что перекрытие начнётся 6 числа. Руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков объяснил, почему перекрытие этого транспортного узла может спровоцировать значительное ухудшение ситуации на дорогах уже сейчас, а начальник отдела организации дорожного движения Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии Валерий Гореев прокомментировал необходимость неожиданно раннего перекрытия.

Уже вечером 8 ноября стало известно о трагичном ДТП в Татарском районе: там на трассе перевернулся рейсовый автобус, в салоне которого находились 15 человек — 7-летняя девочка погибла на месте. Повреждения различной степени тяжести получили семь человек, несколько были госпитализированы.

Водителя слетевшего в кювет и перевернувшегося автобуса задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, ​ повлекшее по неосторожности смерть человека».

9 ноября: побег из детсада и прибытие Деда Мороза

9 ноября Сиб.фм рассказал о сбежавшем из детского сада в Калининском районе ребёнке: как сообщили матери пропавшего мальчика в детском саду, её сын самостоятельно открыл дверь ключом и даже прошёл пост охраны. Позже женщина узнала и другую версию произошедшего: ребёнка обнаружили у подъезда их дома прохожие, которые и отвели его обратно в детский сад. После инцидента женщина забрала сына домой, а также обратилась с заявлениями в прокуратуру и департамент образования мэрии Новосибирска.

Также в среду огласили точную дату прибытия в Новосибирск Деда Мороза: зимний волшебник из Великого Устюга вместе с внучкой Снегурочкой и сказочной командой прибудут в город на именном поезде 24 ноября. Праздничный поезд будет стоять на перроне с с 10:25 до 18:35, а основная программа в честь приезда Деда Мороза пройдёт на привокзальной территории.

10 ноября: победившая онкологию фитнес-модель, сдача Спортивной и отстранение сбившего мальчика депутата

10 ноября Сиб.фм рассказал историю победительницы конкурса красоты Lady World 2022, фитнес-модели и тренера Алисы Михайленко. 32-летняя Алиса стала абсолютной чемпионкой России и Европы в категории «фитнес-модель» ещё в 2017 году, но практически полностью прекратила выступления на сцене в 2019-м: за год до этого во время операции после удаления злокачественной опухоли ей повредили нервы и мышцы, и спортсменка больше не смогла полностью поднять руку. После этого Алиса начала обучаться восстановительному фитнесу, и работает в этом направлении до сих пор. Девушка поделилась, тяжело ли ей досталась победа в международном конкурсе, и рассказала о своих главных ценностях.

Также в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о своевременной сдаче «Спортивной»: по словам градоначальника, строительные работы завершатся в срок, и новая станция метрополитена будет сдана в 2022 году. Во время пресс-конференции он отметил, что на 10 ноября заканчиваются строительные и монтажные пусконаладочные работы, идёт клининг, а благоустройство вокруг станции уже закончено.

Кроме того, 10 ноября из изолятора в Татарском районе освободился депутат Сергей Мамонтов, который 30 октября сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Теперь 67-летнему мужчине избрали новую меру пресечения: он не может гулять по ночам, пользоваться интернетом и мобильным телефоном, и подходить к районному совету депутатов. Также суд отстранил Сергея Мамонтова от депутатской деятельности и запретил управлять транспортными средствами, даже категории «М».

11 ноября: похороны погибшего в «Полигоне» военного, результат пощёчины футболиста и жертвы в ДТП с маршруткой

В эту пятницу в Бердске похоронили военного Александра Редникова: он погиб, спасая людей из горящего кафе «Полигон» в Костроме. Мужчина скончался в ночь на 5 ноября, а 11-го его похоронили под Новосибирском, проведя прощание в Богоявленском храме. По словам одного из сослуживцев, Александр Редников «прошёл все войны современности». Ещё один военный рассказал, что погибший всегда был мужественным и самоотверженным.

Также 11 ноября стало известно о новом витке истории, развернувшейся между футболистом Александром Гончаренко и судьёй Юрием: во время матча спортсмен после красной карточки ударил судью по лицу. От пощёчины мужчина упал на пол, из-за чего получил сотрясение мозга. Это произошло во время матча 5 ноября, а недавно игрок списал пощёчину на эмоции и уже принёс извинения.

Около полудня 11 ноября появилась информация об аварии, произошедшей в Ленинском районе Новосибирска: там Toyota Corolla столкнулась с маршрутным такси №18. В результате ДТП скончались два человека — водитель и пассажир «Тойоты». Как сообщил Сиб.фм источник в правоохранительных органах, вероятнее всего, водитель и пассажиры «Тойоты» были пьяны.