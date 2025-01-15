Захват заложников и ребенок в ведре. Опубликованы громкие уголовные дела в Новосибирской области, которые взял на контроль глава СК Бастрыкин

2024 год для Новосибирской области стал годом громких происшествий, которые не остались без внимания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. От случаев бытового насилия и социальных скандалов до уголовных дел с участием мигрантов и трагических ДТП: Сиб.фм собрал громкие происшествия прошлого года в Новосибирской области, которые брал на контроль глава СК РФ.

Январь: нападение таксиста и смерть годовалой девочки

3 января Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела по факту нападения таксиста на 23-летнего мужчину. 30 декабря, после того как молодой человек вернулся с корпоратива, он поймал попутку на улице Хилокской. Таксист привез его на улицу Гагарина, где напал на пассажира. Согласно информации ГУ МВД по НСО, мигрант, применив физическую силу, похитил у мужчины мобильный телефон и 40 тысяч рублей. После нападения водитель скрылся на автомобиле Lada Granta темного цвета. Вскоре таксиста задержали, и было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Коллаж Сиб.фм: использовано фото и видео ГУ МВД России по Новосибирской области

22 января Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием трагической гибели годовалой девочки, которая умерла в августе 2021 года от длительных избиений со стороны своей матери-мигрантки. По данным следствия, женщина не обращалась за медицинской помощью и похоронила дочь в своем огороде. Женщина, предположительно, избивала ребенка, пытаясь отомстить мужу. В результате мать была арестована.

31 января глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на завуча школы в Чулымском районе Новосибирской области. Мужчина, по данным СМИ, напал на сотрудника школы и повредил имущество учебного заведения. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Следственные органы также начали проверку на предмет несоответствия условий безопасности предоставляемых образовательных услуг.

Февраль: убийство хирурга и «интимные» фотографии учительницы

15 мая 2022 года в Новосибирске в ЖК «Марсель» был убит хирург Роман Бондарчук. Два мужчины вступили в конфликт, который быстро перерос в драку с применением ножей. 7 февраля 2024 года глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования и принятых судебных решениях по делу.

Фото: соцсети, Сиб.фм

24 февраля учительница из Куйбышева Марина Львова заявила о своем намерении обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после того, как на неё подали донос по поводу «интимных» фотографий. Эти снимки были опубликованы на ее странице в соцсетях, что вызвало общественное возмущение.

Фото: соцсети, Следственный комитет РФ

Март: не выданные лекарства и новорожденный в ведре

В марте 2024 года жительница Новосибирска, страдающая редким генетическим заболеванием, не могла получить лекарство стоимостью 50 миллионов рублей. Несмотря на наличие судебного решения, Минздрав региона отказался обеспечить женщину необходимым лечением. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку по этому делу и доложить ему о ходе расследования.

В этом же месяце в Новосибирской области провели проверку по факту смерти новорожденного, чье тело нашли в частном доме в поселке Болотнинского района. Мать не обратилась за медицинской помощью и самостоятельно похоронила ребенка в ведре после родов, а затем вынесла его на веранду. Следственный комитет начал расследование, а Бастрыкин взял дело под контроль.

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

26 ноября 2024 года женщину признали виновной в убийстве новорожденного. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения.

Апрель-май: нападение на участника СВО, ошибочная ампутация ноги и общежитие мигрантов

5 апреля Бастрыкин заинтересовался избиением участника СВО под Новосибирском. В селе Репьево участник спецоперации был избит после того, как встал на защиту сотрудницы кафе, подвергшейся агрессии со стороны посетителей. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать происшествие и проверить действия виновных.

9 апреля глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту ампутации ноги мужчине в Новосибирске после нескольких неверных диагнозов. Пострадавший заявил, что врачи ошибочно поставили диагноз, что привело к лишению его конечности.

Фото: Telegram BAZA

29 мая ситуация в общежитии на улице 40 лет Октября в Новосибирске привлекла внимание Бастрыкина. Местные жители заявили, что мигранты ведут себя агрессивно и создают атмосферу страха. Бастрыкин поручил следователям проверить ситуацию и представить доклад о ходе расследования.

Фото: АиФ-Новосибирск

Лето 2024: изнасилование девочки и ДТП с подростками

24 июня глава СК возбудил дело после отказа Минздрава Новосибирской области в закупке лекарства для 21-летней Татьяны Дроздовой, страдающей тяжелым иммунным заболеванием.

Фото: Сиб.фм

7 июля Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании 8-летней школьницы. Утверждалось, что насильственные действия совершил 11-летний мальчик в уличном туалете. Этот инцидент привлек внимание Александра Бастрыкина, который поручил следователям расследовать происшествие и выяснить все детали.

Фото: Следком России

29 июля глава СКР взял под контроль расследование инцидента с наездом электросамоката на женщину в Новосибирске, в результате которого пострадавшая получила серьезные травмы.

9 августа Александр Бастрыкин поручил проверить ДТП с участием подростков в Тогучине, в котором мигрант на Lexus сбил мопед с двумя детьми, один из которых потерял сознание.

Фото: Infopro54 / Сиб.фм

Сентябрь: нападение мигрантов и захват семьи в заложники

3 сентября Бастрыкин заинтересовался нападением мигрантов на женщину из-за замечания в Новосибирске. Как сообщалось, группа мигрантов напала на местную жительницу после того, как она сделала замечание их сыну, который ломал двери подъезда.

Фото: Infopro54

11 сентября Бастрыкин запросил доклад из-за захвата заложников в Новосибирске. Мужчина захватил свою сожительницу и ее детей в заложники, требуя деньги. Бастрыкин поручил провести расследование этого инцидента.

Фото: скриншот из видео / телеграм-канал Росгвардии

Октябрь: незаконный мусорный полигон и гибель беременной женщины

20 октября Бастрыкин обратил внимание на незаконный мусорный полигон в Новосибирске, где выкидывались различные отходы, угрожая экологии и жизни местных жителей. Глава СКР поручил провести расследование и выяснить, кто стоит за этим нарушением, а также принять меры для пресечения таких действий.

29 октября Бастрыкин взял под контроль расследование ДТП с троллейбусом, в котором погибла беременная женщина, а её ребенок чудом выжил.

Фото: АСТ-54, ГАИ НСО

Ноябрь: массовое отравление, погибшие в пожаре и выстрел в лицо

17 ноября гибель пяти человек при пожаре в Купинском районе привлекла внимание Александра Бастрыкина. Трагедия затронула многодетную семью, и глава СКР поручил предоставить отчет о расследовании.

Фото: прокуратура НСО

28 ноября Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после стрельбы по новосибирцу. Школьники выстрелили в лицо мужчине из сигнальной ракетницы, после чего началась драка.

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