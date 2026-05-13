вчера 21:30
проиcшествия

Лобовое ДТП с фурой на трассе «Иртыш» унесло жизни двоих человек в Убинском районе

Фото: АСТ-54 / опубликовано на Сиб.фм
Вечером 13 мая на 1244-м километре трассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai двигался из Омска в сторону Новосибирска. Во время маневра обгона мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz Actros под управлением водителя 1975 года рождения.

От удара водитель кроссовера и его пассажирка (личность устанавливается) скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Водитель фуры не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются. Движение на участке трассы осуществляется в штатном режиме.

Тимур Панкратов
Журналист

