вчера 20:50
общество

Новую дорогу построят в Академгородке с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок»

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев на встрече с жителями Советского района обсудил ключевые вопросы развития территории, включая транспортную инфраструктуру, ремонт дорог, благоустройство и озеленение.

Мэр сообщил, что продолжается работа над проектом транспортно-пересадочного узла «Университет». Капитальный ремонт запланирован на участках Бердского шоссе, улиц Русской, Тимакова, Молодости и Варшавской. В нижней зоне Академгородка появится новая дорога — от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок».

Для безопасности и комфорта жителей ведется проектирование замены опор освещения на проспекте Лаврентьева, а также прорабатывается вопрос продления сети велодорожек.

Особое внимание уделят озеленению: на Золотодолинской высадят яблони, на Ученых — вязы, на Цветном проезде — рябины, на Жемчужной — лиственницы.

Все обращения, не прозвучавшие на встрече, зафиксированы и переданы в ответственные службы.

Ранее Сиб.фм сообщал о начале укладки асфальта на Толмачевском шоссе.

Тимур Панкратов
Журналист

