Привлекательный возраст: миллениалы оказались самыми требовательными к собственной красоте

66% опрошенных из Новосибирска уверены, что отношение к внешности меняется с возрастом, а 46% полагают, что зумеры беспокоятся о красоте меньше старших поколений. К таким выводам пришли аналитики бренда SOKOLOV Beauty по результатам опроса свыше 1300 россиян.

Почти каждый пятый (19%) видит в несовершенствах внешности окружающих привлекательную особенность, а 9% считают, что эти черты подчеркивают индивидуальность человека. 27% убеждены, что любые изъяны не имеют никакого значения и не влияют на их отношение к конкретному человеку. При этом 66% опрошенных считают, что отношение к внешности меняется в зависимости от возраста. Почти половина (46%) респондентов всех возрастов уверены, что зумеры меньше беспокоятся о собственной внешности, чем представители старших поколений.

Россияне старше 45 лет реже других обращают внимание на особенности внешности окружающих. Свыше 30% опрошенных представителей поколения Х (45–59 лет) отмечают, что наличие видимых проблем с кожей лица никак не влияет на их восприятие собеседника. И только 23% зумеров не обращают внимание на состояние кожи лица окружающих. Опрос SOKOLOV Beauty показал, что старшее поколение чувствуют себя привлекательными также чаще других. Среди них каждый пятый (21%) не испытывает никаких комплексов. 19% зумеров также отметили, что часто бывают довольны своей внешностью, а почти четверть и вовсе не задумывается о том, как они выглядят. На этом фоне лишь 15% миллениалов считают себя привлекательными.

Жителей Новосибирска, которые не удовлетворены своим внешним видом, чаще других россиян беспокоит тип фигуры и осанка (34%), а также тусклый цвет и сухость кожи (28%). Возрастные изменения волнуют всех одинаково, однако свыше четверти (28%) жителей региона сталкивается с переживаниями по поводу мимических морщин на коже, что на 5 п.п. выше, чем по стране. При этом маскируют дефекты кожи декоративной косметикой лишь 8%. Большинство (28%) из них старается исправить ситуацию активным использованием ухода и косметологических процедур.

Большая часть (53%) жителей региона тратит на уход за собой до 5 тыс. рублей ежемесячно, а у 7% респондентов бюджет на косметику и процедуры превышает 10 тыс. рублей. Интересно, что именно среди миллениалов наибольшая доля опрошенных с максимальным бюджетом на красоту свыше 10 тыс. рублей – такую сумму каждый месяц готовы инвестировать в свою внешность до 10% опрошенных в возрасте от 30 до 44 лет.