ГИБДД опровергла слухи о снижении скорости на Ипподромской в Новосибирске

Региональное управление Госавтоинспекции опровергло информацию, появившуюся в соцсетях и некоторых СМИ, о якобы принятом решении снизить предельно допустимую скорость движения на улице Ипподромской в Новосибирске.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что вопросы организации дорожного движения, включая изменение скоростного режима и установку дорожных знаков, находятся в компетенции владельцев автомобильных дорог, а не Госавтоинспекции.

Ведомство также напомнило, что ранее в официальном паблике ГИБДД была опубликована информация о работе камер автоматической фиксации нарушений на Ипподромской с указанием действующего скоростного режима.

«Уважаемые участники дорожного движения! Необходимо неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения. Уважайте друг друга на дороге! Любая ошибка может привести к трагедии», — подчеркнули в ведомстве.

Госавтоинспекция призвала автолюбителей обращаться за разъяснениями через форму отправки обращений на официальном сайте ГУ МВД России по Новосибирской области.

