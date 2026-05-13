вчера 19:50
общество

Приют кошек в Новосибирске спасён от закрытия

Приют для животных «Мой преданный и верный друг» в Новосибирске благодаря поддержке жителей смог собрать более трех миллионов рублей на выкуп помещения, где содержатся кошки. Учреждению удалось избежать закрытия и выселения животных.

Как рассказал владелец приюта Шакир Гаджиев, необходимая сумма была собрана всего за несколько дней. На помощь откликнулись не только новосибирцы, но и неравнодушные люди из других регионов. Собранных средств хватит не только на покупку дома, но и на проведение необходимого ремонта.

Угроза закрытия нависла над приютом после того, как собственник решил выставить здание на продажу. Организации дали короткий срок на освобождение, а более 40 животных могли остаться без крова. После обращения владельца к горожанам начался сбор средств.

Шакир Гаджиев поблагодарил всех, кто помог сохранить дом для животных, и выразил надежду, что сделка по выкупу помещения завершится успешно.

История приюта — пример того, как неравнодушие горожан может спасти тех, кто нуждается в помощи.

Тимур Панкратов
Журналист

