82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 мая, 09:54
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
14 мая, 09:54
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 18:55
общество

Бывший директор новосибирской организации получил срок за хищение здания

Фото: freepik / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему генеральному директору организации, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб предприятия составил 16,8 миллиона рублей.

Суд установил, что злоумышленник, скрывая от кредиторов, конкурсного управляющего и нового руководителя предприятия информацию о нежилом здании, принадлежащем организации, оформил право собственности на объект через подконтрольных ему лиц. В дальнейшем строение было переписано на третьего человека, не осведомленного о преступных намерениях экс-директора.

В результате противоправных действий здание выбыло из собственности предприятия. Однако по решению суда недвижимость возвращена организации. Самому виновному назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.