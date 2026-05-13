Бывший директор новосибирской организации получил срок за хищение здания

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему генеральному директору организации, признанному виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ущерб предприятия составил 16,8 миллиона рублей.

Суд установил, что злоумышленник, скрывая от кредиторов, конкурсного управляющего и нового руководителя предприятия информацию о нежилом здании, принадлежащем организации, оформил право собственности на объект через подконтрольных ему лиц. В дальнейшем строение было переписано на третьего человека, не осведомленного о преступных намерениях экс-директора.

В результате противоправных действий здание выбыло из собственности предприятия. Однако по решению суда недвижимость возвращена организации. Самому виновному назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 400 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.