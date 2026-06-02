Два месяца поисков: куда исчез Алексей Асылханов из Сибири – последние новости

С момента бесследного исчезновения 23-летнего Героя России, участника спецоперации Алексея Асылханова в кемеровском городе Юрга прошло почти два месяца. И пока нет ответа на главный вопрос: где находится молодой человек?

Хронология исчезновения: обычный день, который стал роковым

3 апреля 2026 года Алексей Асылханов, как обычно, собирался на работу. Он попрощался с женой Валерией, которая ждет от него ребенка, и вышел из дома.

Однако на рабочем месте герой так и не появился. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь одно: Асылханов сел в неизвестный автомобиль. Разобрать номер машины не удалось. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

С собой у военного была сумка со всеми документами: паспортом, военным билетом и удостоверениями. Жена сразу отвергла версию о добровольном возвращении в зону СВО, заявив, что они оба очень ждали рождения ребенка, и Алексей знал о беременности.

Есть ли новые зацепки?

Сестра пропавшего Рената в беседе с журналистами призналась, что семья не знает, какой версии придерживается Следственный комитет.

«Никаких новых зацепок нет. Город у нас маленький, и найти человека, как мне кажется, легко можно было бы», – цитирует её АиФ.

Жена героя также сообщила, что не получала требований выкупа, что исключает банальное похищение ради денег, но оставляет открытыми другие, более сложные версии.

Криминальный след или фронт?

Ранее бывший сотрудник МВД, эксперт-криминалист Михаил Игнатов в интервью ИА REGNUM заявил, что вероятность несчастного случая минимальна, а исчезновение «на 99% связано с криминалом». Он подчеркнул, что за два месяца поисков тело нашли бы, если бы речь шла о трагической случайности.

Однако существует и альтернативная версия, которую в комментарии для РИА Новости озвучил бывший следователь СК России, ветеран боевых действий Василий Козлов. Он предположил, что Асылханов мог принять решение скрытно вернуться в зону боевых действий.

Как проверить версию с возвращением в зону СВО?

Василий Козлов уверен: чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, следователям необходимо сделать ряд конкретных шагов. По его мнению, для возвращения на фронт Асылханову пришлось бы скрывать свои следы, в первую очередь – снять наличные.

«Для проверки данной версии необходимо запросить сведения о совершении платежей банковской картой Алексея на территории Ростова-на-Дону, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также направить запросы к операторам сотовой связи указанных территорий», – говорит Козлов.

Он добавил, что в зоне СВО работают иные операторы связи, нежели в остальной России, и проверка регистрации сим-карт, а также запрос в погранслужбы могли бы пролить свет на ситуацию.

По словам Игнатова, скорее всего, правоохранители уже проверили телефон и операции по банковским картам Асылханова, но это не помогло установить его местоположение. Можно предположить, либо платежей по картам не было, либо они были, но это не дало точного местонахождения, либо же информация пока засекречена следствием.

Подвиг героя

Напомним, что Алексей Асылханов в сентябре 2025 года получил звание Героя России за невероятную эффективность в боях под Артемовском.

Будучи десантником, он корректировал огонь артиллерии с помощью БПЛА. В результате было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин.

Что сейчас?

На данный момент поиски продолжаются. Уголовное дело возбуждено, но официальных версий от Следственного комитета не поступало. Семья надеется на чудо, а часть экспертов склоняются к криминальной составляющей.