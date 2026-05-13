вчера 20:30
проиcшествия

Новосибирец получил 2 года ограничения свободы за DDoS-атаки и кражу паролей

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным по 15 эпизодам ч. 1 ст. 273 УК РФ (использование вредоносных программ для уничтожения и блокировки компьютерной информации).

Суд установил, что молодой человек из своей квартиры в Кировском районе через интернет нашел и скачал вредоносное ПО. Программа была предназначена для несанкционированного уничтожения, блокировки и модификации данных, а также нейтрализации средств защиты. Установив софт на свой компьютер, подсудимый ввел IP-адреса и диапазоны адресов информационных ресурсов, после чего запустил команду на исполнение.

Вредоносное ПО провело компьютерную атаку, в результате которой злоумышленник получил логины и пароли от атакованных ресурсов. Затем он выбирал цели и отправлял команды для несанкционированного доступа к веб-сервисам и серверам.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на 2 года с установлением ряда ограничений и обязанностей. Приговор вступил в законную силу.

Тимур Панкратов
Журналист

