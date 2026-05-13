ФСБ пресекла попытку новосибирца уехать воевать против России

Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли попытку 28-летнего жителя Новосибирска отправиться в Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили оперативники, задержанный поддерживал запрещенную в РФ организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК). На своей странице в соцсетях мужчина публиковал посты, в которых высказывался в поддержку этой вооруженной группировки.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении новосибирца уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Фигурант заключен под стражу.