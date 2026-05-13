Уровень безработицы в Новосибирской области составил менее 1%

Уровень официальной безработицы в Новосибирской области по итогам марта 2026 года составил 0,6% от численности трудоспособного населения. Статус безработного имеют более 8 тысяч жителей региона, сообщает Новосибирскстат.

По данным ведомства, на учете в центрах занятости состоят 8,1 тысячи человек. Большинству из них — почти 90% — назначено ежемесячное пособие. Только за март статус безработного получили 2,1 тысячи жителей региона, что на 20,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в регионе наблюдается и положительная динамика трудоустройства. За месяц работу нашли 1,6 тысячи новосибирцев — это на 25% выше показателей марта 2025 года. Всего с учета в связи с трудоустройством сняли 2,5 тысячи человек. Около 500 жителей региона нашли работу при непосредственном содействии центров занятости населения.

Специалисты отмечают, что ситуация на рынке труда в Новосибирской области остается стабильной. Спрос на рабочую силу продолжает расти.

