Новосибирские бизнесмены стали чаще судиться из-за долей и убытков

Арбитражный суд Новосибирской области зафиксировал рост корпоративных конфликтов в 2025 году. По данным суда, поступило 492 исковых заявления — это на 14,4% больше, чем в 2024 году.

Рассмотрено 523 дела (+11,7%), сообщает Infopro54.

К корпоративным спорам относятся разбирательства, связанные с созданием и ликвидацией компаний, разделом долей и акций, оспариванием сделок, взысканием убытков, а также конфликтами между собственниками бизнеса и руководством.

Как отметила управляющий партнер юридической компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко, часть конфликтов, возникших в 2022–2024 годах на фоне экономической нестабильности, сейчас перешла в судебную плоскость. Дополнительным фактором стал рост числа банкротств — в 2025 году их количество увеличилось более чем на 17%. Это усилило споры между владельцами бизнеса, инвесторами и директорами компаний.

Юристы отмечают, что предприниматели все чаще предпочитают юридически оформлять отношения и защищать свои интересы через суд, а не ограничиваться устными договоренностями.