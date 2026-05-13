82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
14 мая, 09:55
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
14 мая, 09:55
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
вчера 21:50
общество

Новосибирские бизнесмены стали чаще судиться из-за долей и убытков

Фото: magnific / опубликовано на Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Арбитражный суд Новосибирской области зафиксировал рост корпоративных конфликтов в 2025 году. По данным суда, поступило 492 исковых заявления — это на 14,4% больше, чем в 2024 году.

Рассмотрено 523 дела (+11,7%), сообщает Infopro54.

К корпоративным спорам относятся разбирательства, связанные с созданием и ликвидацией компаний, разделом долей и акций, оспариванием сделок, взысканием убытков, а также конфликтами между собственниками бизнеса и руководством.

Как отметила управляющий партнер юридической компании «Юсконсалт» Евгения Бондаренко, часть конфликтов, возникших в 2022–2024 годах на фоне экономической нестабильности, сейчас перешла в судебную плоскость. Дополнительным фактором стал рост числа банкротств — в 2025 году их количество увеличилось более чем на 17%. Это усилило споры между владельцами бизнеса, инвесторами и директорами компаний.

Юристы отмечают, что предприниматели все чаще предпочитают юридически оформлять отношения и защищать свои интересы через суд, а не ограничиваться устными договоренностями.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Тимур Панкратов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.