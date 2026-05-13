Театр Победы отметил 81-й день рождения

Грандиозным музыкальным праздником и открытием выставки Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отметил свой 81-й день рождения. Наш Театр Победы впервые распахнул двери для зрителей 12 мая 1945 года. Тогда в унисон залпам победных салютов со сцены театра прозвучала опера Михаила Глинки «Иван Сусанин».

В свой 81-й день рождения НОВАТ подарил зрителям невероятно эмоциональный праздничный вечер ‒ гала-концерт, в котором артисты оперной и балетной трупп, хор и симфонический оркестр НОВАТа щедро делились с переполненным зрительным залом своим талантом, вдохновением и мастерством. Режиссером-постановщиком насыщенного, эффектного и по-настоящему душевного музыкального действа выступил Вячеслав Стародубцев, за дирижерский пульт встал Михаил Татарников. Балетная труппа готовила свою часть вечера под руководством Александра Омара.

После динамичной ликующей увертюры к опере М. Глинки «Руслан и Людмила» со сцены НОВАТа театр поздравил глава Новосибирской области Андрей Травников. Губернатор отметил: «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета уникален во всем: в зарождении идеи строительства, в истории создания, в количестве постановок и интересных спектаклей, которые за эти годы были созданы разными поколениями коллектива этого театра. Но самое примечательное – не только эта богатая история, которая, безусловно, нас вдохновляет, но и то, что театр продолжает жить и развиваться. И в этом заслуга не только глубокоуважаемых ветеранов Новосибирского театра оперы и балета, которые закладывали эти традиции, сегодняшних артистов, режиссеров, композиторов, дирижеров, но и всех нас – искренних почитателей и любителей НОВАТа. Поэтому сегодня наш общий праздник – праздник ветеранов, артистов, праздник зрителей. Поздравляю всех с нашим общим праздником, с днем рождения нашего любимого театра – Театра Победы».

Далее гала-концерт продолжился чередой великолепных вокальных номеров в исполнении солистов оперной труппы и хорового коллектива нашего театра ‒ арии, дуэты, ансамбли из величайших оперных шедевров Глинки, Чайковского, Бородина, Делиба, Пуччини, Верди, Штрауса, Россини. Молодые солисты нашей труппы и мастера в полной мере открыли слушателям свой талант, любовь к театру и высокий профессионализм. Жизнеутверждающим финальным аккордом оперного отделения гала-концерта прозвучали финальный хор из оперы Чайковского «Иоланта» и знаменитая «Застольная» из «Травиаты» Верди.

Столь же роскошный подарок подготовили для наших зрителей артисты новосибирской балетной труппы и звездные гости из Мариинского театра ‒ Надежда Батоева и Константин Зверев. Хореографическая палитра гала-концерта порадовала рафинированной классикой «Бриллиантов», чувственной негой Востока в «Шехеразаде», оптимизмом вдохновенных «Вешних вод», изысканной красотой классических па «Венецианского карнавала» из балета «Сатанилла», огненным «Танцем с саблями» из балета «Гаянэ», пронзительным «Танго». Украшением вечера стало посвящение Дмитрию Шостаковичу: солисты НОВАТа исполнили номер на его музыку в авторской хореографии Александра Омара. Элегия, па-де-катр и мужское трио в эстетике 20-х годов XX века словно перенесли зрителей в то необыкновенное время, когда родилась смелая идея строительства нового гигантского театра в столице Сибири. Вальс и большое адажио из «Щелкунчика» завершили праздничный вечер под долгие восторженные овации зрительного зала.

В этот праздничный день в НОВАТе состоялось еще одно значимое событие: открытие фотовыставки «Донбасс: прошлое и настоящее», куратором этого проекта выступил Илья Ильдеркин. Для высоких гостей театрального праздника генеральный директор НОВАТа Айрат Тухватуллин провел экскурсию по фотовыставке, посвященной людям нового региона России, несгибаемому духу, мужеству, трудолюбию и неиссякаемому оптимизму дончан.

Фотопроект «Донбасс: прошлое и настоящее» объединил работы фотожурналистов Донбасса из архива Музея фотожурналистики и фототехники им. Бориса Виткова и Евгения Халдея (г. Донецк) и фотоматериалы из поездки делегации Новосибирского театра оперы и балета в Донецк в апреле 2026 года. В ходе этого визита генеральный директор НОВАТа Айрат Тухватуллин и директор Донбасс Оперы Евгений Денисенко подписали соглашение о сотрудничестве двух театров.

Выставка «Донбасс: прошлое и настоящее» доступна для зрителей в музейном зале в фойе четвертого этажа театра.