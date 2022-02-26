Отмена QR-кодов, спецоперация в Донбассе и беженцы в Новосибирске, резкое подорожание айфонов, петиция против DNS, освобождение экс-главы ТУАД Чуманова: итоги недели на Сиб.фм

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Что волновало жителей Новосибирска в последние дни февраля — в итогах недели на Сиб.фм.

Конец карантина, отмена QR-кодов и свалка медотходов особой опасности

21 февраля в Новосибирской области школьников вывели с дистанционного обучения в очный режим. Первыми к привычному формату вернулись учащиеся 1-3 и 9-10 классов, а также одиннадцатиклассники. После них вывели и учеников средней школы. С 21 февраля все новосибирские школьники окончательно вышли с карантина.

Также в понедельник стало известно об отмене QR-кодов о пройденной вакцинации для получения услуг в салонах красоты и парикмахерских, а также массажных и SPA-салонах. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложения к снятию этих ограничений поддержал.

В этот же день стало известно о найденной свалке медицинских отходов особой опасности. Там медицинские маски, шприцы и одноразовую одежду сжигали в обычной «буржуйке», что является грубейшим нарушением правил утилизации. Свалку обнаружили меньше чем в 20 километрах от центра города.

Коллективный иммунитет, помощь беженцам и вход только по QR-кодам

22 февраля губернатор региона Андрей Травников объявил о том, что коллективный иммунитет новосибирцев достиг практически 73%. Он акцентировал внимание жителей на важности ревакцинации и отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией может применяться та же тактика, что и в случае с гриппом.

Также во вторник в Новосибирской области организовали штаб помощи беженцам из Луганской и Донецкой республик, которые эвакуируются в Россию. Новосибирские чиновники приняли решение организовать пункты временного размещения беженцев, а также начать сбор гуманитарной помощи.

В этот же день стало известно: несмотря на отмену QR-кодов в заведениях бьюти-сферы, пройденная вакцинация всё ещё является обязательным условием для посещения театров, фудкортов и общепита.

Незаконные парковки зоопарка, первая маникюрня для мужчин и идеальный мужчина вице-мэра

23 февраля стало известно о незаконном сборе денег новосибирским зоопарком: предприятие использовало территории вдоль улиц Жуковского и Стасова как платные парковки. Как указали в Контрольно-счётной палате, участок на Стасова был передан зоопарку для проезда и общего пользования, а площадь на Жуковского — для благоустройства. Использование этих участков в качестве платных парковок — нарушение Градостроительного и Гражданского кодексов РФ.

Также в среду стало известно об открытии первого в Новосибирске салона маникюра только для мужчин. Как объяснили его владельцы, среди мужского пола есть спрос на услуги ногтевого сервиса, но таким клиентам не очень комфортно приходить в обычные салоны красоты. Первую в Сибири мужскую «маникюрню» открыли в центре города на Коммунистической.

В честь 23 февраля журналисты Сиб.фм побеседовали с известными женщинами Новосибирска, каким они видят идеального мужчину. О своих эталонах сильного пола рассказали вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, глава штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко и экс-депутат Госдумы от региона Вера Ганзя.

Старая девочка, караоке в автобусе и украинский кризис

24 февраля Сиб.фм рассказал о 12-летней жительнице Новосибирска, которая стала участницей выпуска ток-шоу «Мужское и женское» на Первом канале. Внимание журналистов привлекло генетическое заболевание девочки — синдром Хатчинсона-Гилфорда. Из-за синдрома ускоренного старения, который ярко проявляется внешне, девочка из Новосибирска привлекает много внимания — по словам её родителей, не всегда позитивного.

В этот четверг один из новосибирцев решил устроить караоке-концерт в одном из автобусов городского маршрута. Мужчина запасся микрофоном и спел любимые композиции прямо в салоне. Видео музыкального бенефиса быстро попало в социальные сети.

Также 24 февраля доцент НГУЭУ, кандидат экономических наук Эдуард Коложвари объяснил Сиб.фм, почему текущая ситуация с Украиной — в первую очередь кризис политический. Экономист пояснил, каких последствий стоит ожидать жителям России, и что будет происходить с рынком.

Взлёт цен на Apple, петиция против «бесчинства» DNS и освобождение экс-главы ТУАД

25 февраля жители Новосибирска столкнулись со скачком цен буквально «на глазах». Например, утром в магазинах техники ценники меняли прямо при покупателях: как пояснили консультанты, такие меры связаны с возросшими под влиянием событий в Донбассе ценами. Одним из ярких примеров резкого подорожания стала техника Apple: стоимость некоторых моделей увеличилась сразу на 20 тысяч.

В этот же день одна из жительниц Новосибирска создала петицию, которую адресовала к Владимиру Путину. В документе женщина жаловалась на «бесчинство» магазинов техники, которые «задирают цены на товар».

Также вечером 25 февраля из-под стражи освободили бывшего руководителя ТУАД Михаила Чуманова. Он находился в следственном изоляторе с декабря 2020 года: мужчину обвинили во взятках от предпринимателей, занимающихся строительством и ремонтом автомобильных дорог в Новосибирской области. Об освобождении экс-главы ТУАД из-под стражи ходатайствовал следователь по особо важным делам.