10 июля 2024 года во Дворце Культуры Железнодорожников состоится большая бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ в формате TED Talks.

CRM И ПРОДАЖИ — уникальный проект, в рамках которого реальные предприниматели и основатели успешных компаний расскажут не только о своих успехах, но и о провалах.

amoCRM — это IT компания с десятками тысяч партнеров и сотнями тысяч клиентов по всему миру.

Мы ежегодно проводим масштабные конференции формата TED Talks. В наших конференциях принимали участие основатели крупных компаний: Наталья Ракоч (основательница бренда Vivienne Sabo), Георгий Соловьев (Skyeng), Александр Кравцов («Экспедиция»), Алексей Локонцев (TOPGUN), Юлия Киселева («Хлебница») и другие.

Кроме того, нередко у нас выступают и медийные звезды: Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Илья Авербух и многие другие.

Среди спикеров в Новосибирске в 2024 году:

Александр Демидов — Сооснователь театра «Квартет И». Заслуженный артист России, актер театра и кино.

Дмитрий Бунеев — Руководитель отдела маркетинга 4hands x Nails Up.

Анжелика Бурковская — Эксперт национального агентства развития квалификаций в сфере HoReCa.

Виталий Голицын — Эксперт по продажам с аудиторией в 400к подписчиков. Создавал отделы продаж для отельных сетей Hilton и Sheraton.

Бу Букин — YouTube блогер, амоБлог. Серийный предприниматель. Успешно открыл и закрыл больше 50 бизнесов. Набрал 1 000 000 подписчиков и вошел в ТОП-10 блогов о бизнесе.

Регистрация уже доступна на сайте конференции.

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