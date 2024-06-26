10 июля 2024 года во Дворце Культуры Железнодорожников состоится большая бизнес-конференция CRM И ПРОДАЖИ в формате TED Talks.

CRM И ПРОДАЖИ — уникальный проект, в рамках которого реальные предприниматели и основатели успешных компаний расскажут не только о своих успехах, но и о провалах.
amoCRM — это IT компания с десятками тысяч партнеров и сотнями тысяч клиентов по всему миру.
Мы ежегодно проводим масштабные конференции формата TED Talks. В наших конференциях принимали участие основатели крупных компаний: Наталья Ракоч (основательница бренда Vivienne Sabo), Георгий Соловьев (Skyeng), Александр Кравцов («Экспедиция»), Алексей Локонцев (TOPGUN), Юлия Киселева («Хлебница») и другие.
Кроме того, нередко у нас выступают и медийные звезды: Ксения Собчак, Артемий Лебедев, Илья Авербух и многие другие.
Среди спикеров в Новосибирске в 2024 году:
Александр Демидов — Сооснователь театра «Квартет И». Заслуженный артист России, актер театра и кино.
Дмитрий Бунеев — Руководитель отдела маркетинга 4hands x Nails Up.
Анжелика Бурковская — Эксперт национального агентства развития квалификаций в сфере HoReCa.
Виталий Голицын — Эксперт по продажам с аудиторией в 400к подписчиков. Создавал отделы продаж для отельных сетей Hilton и Sheraton.
Бу Букин — YouTube блогер, амоБлог. Серийный предприниматель. Успешно открыл и закрыл больше 50 бизнесов. Набрал 1 000 000 подписчиков и вошел в ТОП-10 блогов о бизнесе.
Регистрация уже доступна на сайте конференции.
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