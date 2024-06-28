Кадровые перестановки во власти: в Новосибирске назначено восемь новых чиновников

За последний месяц главными инфоповодами в Новосибирске стали отставки и назначения в мэрии и правительстве. Сиб.фм подготовил обзор, кто в этом месяце занял места ушедших в отставку чиновников.

Кадровые перестановки в городской администрации

Дмитрий Юданов – управление делами мэрии

Управделами мэрии Новосибирска Сергей Тужилкин 7 июня уступил свое кресло представителю «губернаторского десанта», бывшему заместителю министра юстиции Дмитрию Юданову. Который еще до перехода в аппарат Андрея Травникова был заместителем главы Кировского района по организационной работе.

Имя Дмитрия Юданова можно найти на сайте «Единой России» в разделе «Лица партии». Там же фигурирует и его отец Анатолий Юданов, главврач Новосибирской областной клинической больницы, депутат Заксобрания Новосибирской области, член Генерального совета Единой России и член президиума новосибирского политсовета.

Максим Русин – департамент связи и информатизации

Русин, сменивший в должности Александра Горнштейна (который ушел по собственному желанию), приехал в Новосибирск из Ангарска и закончил Сибирскую академию государственной службы (ныне СИУ РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление». После переподготовки в РАНХиГС по правовому обеспечению государственного управления Максим Русин стал работать под руководством министра цифрового развития Сергея Цукаря, возглавив отдел ведомственной цифровизации. В июне 2024 года он перешел в департамент связи и информатизации мэрии Новосибирска.

Светлана Руськова – управление инноваций и предпринимательства

Еще одна выпускница РАНХиГС (учившаяся на том же факультете, что и Максим Русин), получила назначение в мэрию 10 июня.

Именно в этом управлении (которым в то время руководил будущий вице-мэр Максим Останин) Светлана начала карьеру в 2015 году. С 2019 года она перешла на работу в Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области, а с 2021 года стала начальником отдела по связям с общественностью Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности.

Иосиф Кодалаев – департамент транспорта

Иосиф Кодалаев, бывший начальник муниципального предприятия «Гормост» с 11 июня возглавил департамент транспорта мэрии, где за полгода сменилось сразу три руководителя.

В декабре 2023 года глава департамента Константин Васильев был уволен Анатолием Локтем, после чего был заключен под стражу по подозрению в получении взятки. Заменившая его в качестве и.о. Олеся Богомазова (которая уже была в этом статусе после отставки Романа Дронова) проработала до мая 2024 года – и тоже была задержана. Следующим временным руководителем департамента стал начальник управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров, но в итоге новый мэр предпочел не его кандидатуру, а выходца из «Гормоста».

Следом за назначением Кодалаева отставки в дептрансе продолжились и следующим новоназначенным руководителем стала...

Елена Нелюбина – управление дорожного строительства

24 июня из мэрии ушел Виктор Хихлов, директор Управления дорожного строительства, возглавлявший его с 2021 года. Вместо него обязанности главы сейчас занимает заместитель директора по строительству Елена Нелюбина.

Александр Морозов – департамент инвестиций и потребительского рынка

Вместо отправившегося в СИЗО за два дня до предполагаемой отставки (он уже написал заявление об уходе) Виталия Витухина, департамент инвестиций с 24 июня возглавил бывший руководитель Городского центра развития предпринимательства Александр Морозов.

До ГЦРП он работал в нескольких государственных и коммерческих структурах и несколько лет управлял бизнес-инкубаторами.

Кадровые перестановки в областной администрации

Андрей Шинделов – министерство сельского хозяйства

7 июня стал последним днем работы Евгения Лещенко на посту министра сельского хозяйства Новосибирской области. А 10 июня обязанности министра стал исполнять Андрей Шинделов, который до сих пор на сайте ведомства числится первым замом главы ведомства.

Помимо работы в министерстве Шинделов имеет за плечами почти 30-летний научно-педагогический стаж в НГАУ.

Евгений Назаров – министерство ЖКХ и энергетики

Почти три месяца прошло после задержания за злоупотребления полномочиями министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова до того, как областной суд согласился удовлетворить представление прокуратуры и снял с него полномочия министра. Но снял не насовсем, а временно – до 20 августа.

Фактически Евгений Назаров руководил министерством с 27 марта, но де-юре исполняющим обязанности он может считаться после заседания суда 19 июня.

Более подробно об этих и других событиях вы можете прочитать в специальной рубрике Сиб.фм «Отставки и назначения-2024».