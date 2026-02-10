В Новосибирской области начали реконструкцию дороги «Каргат – Маршанское»

В Каргатском районе стартовал уникальный для региона проект софинансирования реконструкции участка автодороги «Каргат – Маршанское». Работы ведутся на участке протяженностью почти 5 километров, стоимость ремонта составляет 517,8 миллиона рублей. Завершение реконструкции запланировано на 14 октября 2026 года. Об этом сообщили в ТУАД НСО.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области организовало реконструкцию дороги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Особенность проекта — привлечение внебюджетных средств: софинансирование осуществляет одно из крупных сельскохозяйственных предприятий региона.

Подрядная организация займется полным комплексом работ: заменой дорожного покрытия, устройством защитно-армирующей прослойки, двухслойного асфальтобетона, обновлением водопропускных труб, барьерных ограждений и дорожных знаков. Особое внимание уделят капитальному ремонту моста через реку Каргат: планируются замена деформационных швов, ремонт ригелей опор, устройство гидроизоляции и укрепление откосов.

Проект стал первым в дорожной сфере региона в рамках государственно-частного партнерства.