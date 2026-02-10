Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю» в Новосибирске

Во вторник, 10 февраля, в МВК «Новосибирск Экспоцентр» стартовала международная выставка «Сибирская строительная неделя» и сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Об этом сообщили в АиФ-Новосибирск.

Открытие форума посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он подчеркнул, что «Сибирская строительная неделя» — это профессиональная площадка для обмена опытом и обсуждения практических вопросов отрасли. «Здесь из уст специалистов, которые ежедневно работают с этими темами, можно услышать опыт других регионов и команд, понять, на что обратить внимание и где есть резервы», — отметил губернатор.

Форум и выставка пройдут с 10 по 13 февраля. В их организации участвуют Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Новосибирской области, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российский союз строителей и АСОНО. В рамках форума запланировано более 40 сессий, посвящённых ключевым направлениям строительной отрасли.

На выставке представлены современные технологии, строительная техника и материалы, а также урбан-объекты, включая скульптуру «Богомол» из нержавеющей стали весом 800 кг и высотой 4,2 м, ставшую визуальной доминантой форума.