Ветераны СВО из Новосибирской области смогут бесплатно добираться до реабилитационных центров

С 2026 года ветеранам специальной военной операции предоставляется возможность бесплатного проезда до реабилитационных центров, оформляя электронные талоны или именные направления заранее. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Теперь демобилизованные военнослужащие могут самостоятельно выбрать формат оплаты проезда при подаче заявления на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию: оформить электронный проездной билет или получить компенсацию после прохождения лечения. Если требуется сопровождение, региональное отделение оплачивает проезд, проживание и питание сопровождающего, что касается участников СВО с первой группой инвалидности или нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям.

Заявление на направление оформляется через портал госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области. Электронные талоны действуют на все виды транспорта: железнодорожный, авиационный, автомобильный и водный, и выдаются одновременно с подтверждением направления на лечение.

Для получения услуг ветерану необходимо предоставить удостоверение ветерана боевых действий, документы о прекращении воинской службы и подтверждение необходимости лечения. Специалисты отделения помогают оформить медицинские документы и обеспечивают сопровождение на всех этапах — от подачи заявления до отправки к месту лечения.