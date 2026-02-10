82.76% -1.2
сегодня 12:45
общество

Нефтебаза «Красный Яр» под Новосибирском выплатит 67 млн рублей за загрязнение Оби

Фото: Сиб.фм / Freepik
Арбитражный суд обязал АО «Нефтебаза «Красный Яр» возместить ущерб реке Обь в размере 67,1 миллиона рублей за превышение допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Иск Росприроднадзора был подан в ноябре 2024 года. Проверки показали, что в августе 2020 года компания получила разрешение на водопользование, действовавшее до июля 2023 года. В районе поселка Красный Яр специалисты выявили сброс сточных вод с концентрацией загрязняющих веществ выше нормативной, что нанесло ущерб водному объекту.

Изначально размер ущерба оценивали в 78,2 млн рублей, и арбитраж удовлетворил иск в этой сумме. После обжалования решение было пересмотрено: факт нарушения подтвердился, но сумма компенсации снижена до 67 161 722 рублей. Экологические нарушения фиксировались в ходе контрольных мероприятий в 2022 году, когда через трубу нефтебазы в Обь попадало значительное количество сточных вод.

Александра Провоторова
журналист

