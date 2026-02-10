Жительница Новосибирской области получила штраф за фиктивную регистрацию иностранца

Жительницу Новосибирской области признали виновной в незаконной постановке иностранного гражданина на учет и назначили штраф в размере 32,1 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции области.

По данным суда, женщина, действуя по доверенности компании, в которой работала, подала в филиал МФЦ уведомления о прибытии иностранца по адресу в деревне Алексеевка, хотя знала, что он там фактически не проживает. В период с марта по июль 2025 года подсудимая также подготавливала документы для продления срока миграционного учета, что нарушает требования Федерального закона.

Женщина полностью признала свою вину, после чего суд назначил ей наказание в виде штрафа, равного двум месяцам заработной платы.