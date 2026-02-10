82.76% -1.2
10.02.2026 12:49
общество проиcшествия

Бабушка из Бердска погибла при пожаре, спасая внука

Фото: Сиб.фм / соцсети Ирины Боровиковой
В Бердске пожар в квартире на улице М. Горького унес жизнь Ирины Боровиковой, 1949 года рождения, но она сумела спасти своего 18-летнего внука Евгения.

По данным Бердск Онлайн, прощание с Ириной Николаевной Боровиковой состоится 10 февраля в 12:00 в прощальном зале «Ветеран» по адресу: ул. Солнечная, 11а/1.

Пожар произошёл 6 февраля в 10:58 на шестом этаже девятиэтажного дома по адресу ул. М. Горького, 2. По прибытию пожарных, внутри квартиры была обнаружена женщина без признаков жизни, а также её внук, находившийся на кухне без сознания из-за отравления угарным газом. Молодого человека пожарные вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи.

Внук погибшей, Евгений, доставлен в реанимацию Бердской городской больницы, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают состояние юноши как имеющее положительную динамику.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Сотрудники ОНД совместно с следственными органами продолжают устанавливать точные причины возгорания и возможных виновных.

Александра Провоторова
журналист

