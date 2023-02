Ученые назвали девять напитков с противовоспалительным эффектом

Freepik, authors: GMVozd

Специалисты назвали девять напитков, которые помогают снизить хроническое воспаление в организме, вызванное неправильным образом жизни.

Признаками хронического воспаления могут быть боли в суставах, проблемы с кожей, усталость и проблемы с пищеварением. Помочь справиться с этим недугом могут напитки с противовоспалительным эффектом. Специалисты в издании Eat This, Not That! перечислили их, пишет RuNews24.ru.

Так, с воспалением могут бороться лимонная вода, сок сельдерея и кофе. Эти напитки содержат клетчатку, которая уменьшает риск запоров, различные полезные соединения. Кроме того, они обладают противораковыми, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ананасовый сок, зеленый и имбирные чаи могут помочь при ожогах, сердечно-сосудистых заболеваниях, боли в мышцах после тренировок и в суставах.

А вот теплое молоко с куркумой может облегчить воспалительную боль при остеоартрите. Эта желто-оранжевая специя содержит в себе мощное противовоспалительное соединение куркумин. Специалисты рекомендуют смешивать ее с молоком или авокадо в смузи, так как куркумин лучше усваивается организмом в соединении с маленьким количеством жира.

Также эксперты рекомендуют употреблять побольше костного бульона. Этот напиток стал настоящим эликсиром здоровья благодаря питательным минералам, аминокислотам и витаминам в его составе.

Напомним, новосибирские ученые рассказали о новых методах диагностики.