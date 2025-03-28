Народные приметы 28 марта: главные запреты в этот день

28 марта в народном календаре отмечается Александров день, также известный как Лесное ухоженье.

В этот день наши предки проявляли особое уважение к лесу: категорически запрещалось ломать ветки деревьев, мусорить или шуметь. Считалось, что нарушение этих правил могло привести к бедам, например, неудачному сбору грибов и ягод.

Считалось, что в этот день лес и его обитатели становятся особенно агрессивными. Леший охраняет животных, и может заманить человека в лес, сбив с пути. Поэтому в этот период лучше избегать посещения леса.

Также существовали приметы и правила, касающиеся животных и людей. Например, встреча черной кошки считалась хорошим знаком, связанным с деньгами. Людям советовали обходить незнакомцев стороной, так как в этот день нечисть может принять облик человека и пытаться манипулировать окружающими.

Для сохранения здоровья волос в этот день не рекомендуется расчесывать их или стричь. Выпавшие волоски следовало выбрасывать в воду. Кроме того, на Александров день избегали спонтанных покупок, советуя приобретать только те вещи, которые были заранее запланированы, чтобы избежать финансовых проблем.