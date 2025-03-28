Синдром упущенных каникул: 63% новосибирцев не отдыхают достаточно

Два из трёх жителей Новосибирска отдохнули недостаточно для полноценного восстановления сил в 2024 году: 63% новосибирцев брали отпуск меньше двух раз за год. Из них 38% уходили в отпуск только один раз за год, 18% планировали отдых, но так и не смогли его реализовать, а 7% вовсе не строили таких планов. Данные получены в ходе исследования, проведённого сервисом для покупки авиабилетов «Авиасейлс».

Отказ от регулярного отдыха может привести к ухудшению физического и эмоционального состояния. Новосибирцы чаще других испытывают раздражительность (18% против 14% в среднем по России) и опустошённость (34% против 32%). При этом уровень стресса у них чуть ниже среднероссийского (16% против 17%).

Лариса Фоменко, психолог-тренер, кандидат психологических наук, так комментирует ситуацию: «Упущенные каникулы — один из отрицательных факторов, сказывающихся на общем состоянии. Фрустрация от желания полноценно отдохнуть и невозможность сделать это может вести по меньшей мере к невротизации».

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о нехватке отдыха. 30 марта отмечается День осведомлённости о синдроме упущенных каникул — дата, призванная напомнить о важности регулярных перерывов для восстановления сил. Цель инициативы — напомнить, что своевременный отпуск помогает избежать хронической усталости, улучшает эмоциональное состояние и способствует общему благополучию.

«После публикации наших исследований мы регулярно получаем отклики от людей, которые ощущают на себе последствия нехватки отдыха. Важно вовремя распознать симптомы и позаботиться о себе. Отдых — не роскошь, а необходимость», — комментируют в «Авиасейлс».

Не откладывайте отдых: хроническая усталость и раздражительность не исчезнут сами собой.