Такого не было 200 лет. Климатолог заявил о причинах аномальной погоды в Новосибирске

Зима в России, включая Новосибирскую область, продемонстрировала необычно высокие температуры.

По словам климатолога Алексея Непомнящих, зима 2024-2025 годов стала второй самой теплой за последние два столетия наблюдений, уступая лишь зиме 2020 года.

«Прошедший зимний период можно с уверенностью назвать экстремальным явлением, учитывая, что подобные температурные показатели фиксировались всего дважды за 200 лет. Ключевым фактором, обусловившим теплую зиму, является глобальное потепление, то есть увеличение температуры нижних слоев атмосферы над землей и океаном», — заявил Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

Эксперт подчеркнул, что для Сибири, возможно, будет установлен новый максимальный показатель среднегодовой температуры, что является важным индикатором климатических изменений.

На фоне необычно теплой зимы, весенний период также может характеризоваться высокими температурами. Предполагается, что апрель будет теплым, и май также может отличаться повышенной температурой.

Ранее климатолог заявил, что летом в Новосибирске возможны наводнения и торнадо.