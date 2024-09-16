Глава СК Бастрыкин заинтересовался жителями аварийных домов в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах проверки по информации о нарушениях прав жителей Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В сети Интернет ранее появилось обращение жителей аварийных домов Новосибирска, в котором граждане жаловались на плохие условия проживания. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах.

11 сентября в Новосибирске состоялось собрание жителей многоквартирных домов с представителями управляющей компании. Обсуждались проблемы домов, которые обслуживает эта компания (всего 486 домов). Организатором встречи выступила команда депутата Государственной думы Виктора Игнатoва после многочисленных жалоб со стороны жильцов.