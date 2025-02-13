Самого страшного маньяка в СССР казнили 31 год назад 14 февраля – как Чикатило после смерти «появился» в Новосибирске

14 февраля 1994 года был казнен один из самых известных советских серийных убийц. Андрей Чикатило. На его счету 53 жертвы, среди которых женщины и дети.

Чикатило родился 16 октября 1963 года в селе Яблочное Харьковской области УССР. Работал учителем русского языка и литературы. С конца 70-х годов он совершил более 50 убийств в Ростовской области и других регионах, в основном убивая женщин и детей.

Первые убийства

Его первое преступление произошло в 1978 году в городе Шахты. В 1984 году Чикатило был задержан, но впоследствии отпущен из-за отсутствия доказательств. В этот период возник так называемый «феномен Чикатило»: биоматериалы маньяка якобы не совпали с теми, что были найдены на месте преступлений. Однако в 2021 году Зигмунд Ложис, руководитель криминалистического управления СК РФ, заявил, что «феномен Чикатило» не существовал и стал результатом ошибки следствия.

После неудачного задержания Чикатило были арестованы другие подозреваемые. Среди них был психически больной человек, который сознался в убийствах, но расследование показало, что его признания были ложными. В 1985 году следствие пришло к выводу, что эти люди не были виновны.

Одна из самых трагичных ошибок следствия — расстрел невиновного жителя Шахт по обвинению в убийстве девочки в 1978 году, преступление, совершенное на самом деле Чикатило.

Окончательное задержание

Во второй раз Чикатило был задержан в 1990 году в ходе операции «Лесополоса». Судебный процесс длился два года. Это был первый случай, когда в российском суде была установлена «клетка» для подсудимого. Чикатило пытался изображать психическое расстройство, но суд признал его вменяемым. Эксперты подтвердили, что он страдал шизофренией, но был признан «вменяемым невменяемым», поскольку умело скрывал следы своих преступлений.

В 1994 году Чикатило был приговорен к смертной казни и расстрелян 14 февраля.

Тень Чикатило или Новосибирский Джек-Потрошитель

6 марта 2018 года Новосибирский областной суд вынес приговор 52-летнему Евгению Чуплинскому, бывшему сотруднику МВД, признав его виновным в убийстве 19 женщин. Его называли «тенью Чикатило».

Судья Людмила Билюкова отметила, что присяжные заседатели единогласно сочли его недостойным снисхождения, в результате чего ему было назначено пожизненное заключение.

Следствие установило, что с 1998 по 2004 год Чуплинский совершил серию преступлений, жертвами которых стали 19 женщин, 12 из них остаются неопознанными. Большинство погибших, по данным правоохранителей, занимались проституцией. Местные СМИ окрестили его «Новосибирским Джеком-Потрошителем», хотя методы убийства у него отличались: если лондонский преступник перерезал горло своим жертвам, то Чуплинский душил их, а затем расчленял, разбрасывая останки в разных районах города.

Ход расследования

Расследование началось в 1998 году после обнаружения первых останков, однако его ход замедлялся из-за отсутствия ключевых улик. Только в 2005 году прокуратура объединила все дела в одно производство, что позволило предположить, что за преступлениями стоит один человек. В 2007 году после создания Следственного комитета России расследование возобновилось. В числе 18 подозреваемых оказался и Чуплинский, однако доказательства его причастности тогда отсутствовали.

Внимание следователей он привлек в 2004 году, когда выяснилось, что сим-карта, использованная в телефоне одной из пропавших женщин, была оформлена на его имя. На тот момент мужчина заявил, что нашел телефон случайно, но впоследствии изменил показания. В 2006 году следствие вновь обратило внимание на его возможную причастность, поскольку стало известно, что он мог быть связан с криминальной средой и оказывать давление на женщин, работающих в сфере проституции.

Задержание

Решающим в раскрытии преступлений стал 2016 год, когда в Следственном комитете начали применять новые методы молекулярно-генетической экспертизы. Обнаруженные на местах преступлений биологические следы позволили установить, что они принадлежат Чуплинскому. Его задержали в апреле 2016 года, после чего он дал показания, признавшись в содеянном. Однако позже отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под давлением.

Тем не менее, в ходе расследования были собраны убедительные доказательства его вины, включая подробные сведения, которые мог знать только преступник. В итоге Чуплинский был признан виновным и приговорен к пожизненному лишению свободы.