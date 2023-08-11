В регионах Сибири реализуют новые проекты строительства жилья и инфраструктуры

Правительственная комиссия передала ДОМ.РФ агентские полномочия в отношении неиспользуемых федеральных объектов и земельных участков общей площадью около 12,5 га в 9 регионах России. Инвесторы смогут использовать их для строительства жилья и других целей.

В частности, для реализации на торгах Институт развития, в том числе, получил недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Костромской, Ленинградской, Московской и Ярославской областях, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Республике Бурятия. Среди будущих лотов — участки, помещения, здания и имущественные комплексы.

Кроме того, в Алтайском и Красноярском краях и Тульской области предполагается реализация проектов комплексного развития территории (КРТ). Общий градостроительный потенциал участков в этих регионах составляет не менее 195,3 тыс. кв. м, в том числе 166,1 тыс. кв. м жилья.

«Занимаясь перезапуском неиспользуемых федеральных земель и объектов, мы находимся в постоянном контакте с регионами и застройщиками. Каждое принятое правительственной комиссией решение является результатом такого взаимодействия. Все участки, передаваемые инвесторам, проходят предварительную градостроительную подготовку и этапы первичных согласований. Мы предлагаем застройщикам и дополнительные механизмы поддержки. Такой подход ускоряет темпы жилищного строительства, создает дополнительные рабочие места, решает социально-экономическую задачу повышения качества жизни людей», — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Вместе с тем решением правительственной комиссии Институт развития передаст властям регионов земельные участки под социальные нужды. Так, Тюменская область получит 10 земельных участков общей площадью 72 га, на которых появится индустриальный парк.