Под Новосибирском в ноябре обнаружили комаров

В ноябре в Новосибирской области неожиданно пробудились комары.

Это необычное явление связано с аномально теплой погодой в конце осени. Фотограф Закир Умаров заметил насекомых на снегу возле Карпысакского водопада в Тогучинском районе при температуре +5 градусов.

Энтомолог Юрий Юрченко объяснил, что появление комаров в ноябре при таких погодных условиях не является необычным явлением. Он подчеркнул, что аномалии в погоде, такие как отсутствие снега и положительные температуры в середине ноября, оказывают влияние на внутренние ритмы зимовки насекомых.

Некоторые виды комаров в регионе переживают зимний период в дуплах деревьев, пещерах, подвалах домов и погребах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирск к 19 ноября придет похолодание до -9 градусов.