В Хабаровском крае пропал 28-летний парень: он может находиться в Новосибирске

В Хабаровском крае пропал 28-летний молодой человек, который может находиться на территории Новосибирска.

Как сообщается в группе «Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте», в Хабаровском крае пропал 28-летний Илья Кечина. Он может находиться на территории Новосибирской области.

С 27 апреля его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые.

Илья был одет в черное драповое пальто, серую футболку и джинсы. С собой у молодого человека был рюкзак.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам поисково-спасательного отряда +7–993–026–37–57 и +7–953–887–17–77.

Напомним, что в Новосибирской области ищут 67-летнего пенсионера на красном тракторе.