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В Новосибирске участники ДТП обманули полицию, чтобы не ждать ДПС и скорую

Фото В Новосибирске участники ДТП обманули полицию, чтобы не ждать ДПС и скорую
Фото В Новосибирске участники ДТП обманули полицию, чтобы не ждать ДПС и скорую

Vk.com / act54

В Новосибирске участники ДТП сообщили полиции ложные данные, чтобы ускорить прибытие «скорой» и ДПС.

5 ноября перед площадью Калинина в Новосибирске столкнулись две иномарки. Чтобы ускорить приезд экипажа ДПС и бригады «скорой», участники ДТП заявили о несуществующих пострадавших. Горожане осудили поступок сибиряков в соцсетях.

«Отличный лайфхак, берите на вооружение. Особенно когда вы или ваши близкие при смерти, а «скорая» долго не едет, потому что они на ложном вызове», – пишут в социальных сетях.

Сегодня в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о новосибирцах, которые сообщили заведомо ложную информацию о трех пострадавших в ДТП, чтобы не ждать приезда спецслужб.

Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук перед площадью Калинина. Автомобиль BMW Х3 врезался в Hyundai Solaris, из-за чего последний получил повреждения кузова. Ущерб от аварии был незначительным, однако водитель и пассажиры седана заявили о пострадавших, чтобы ускорить прибытие полиции и «скорой» на место ДТП.

Горожане осудили поступок участников ДТП. По словам сибиряков, именно из-за таких вызовов врачи «скорой», бывает, не успевают на важные вызовы.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 23-летний парень на Форде сбил женщину с годовалым ребенком. Мать держала мальчика на руках и переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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