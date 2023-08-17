Известный новосибирский застройщик расширяет географию присутствия

ГК «Расцветай» вышла на рынок недвижимости Республики Крым.

Крым стал пятым после Новосибирска, Москвы, Московской области, Санкт-Петербургом новым региональным рынком девелопера. По данным Единого ресурса застройщика, на 1 августа 2023 года ГК «Расцветай» занимает первую позицию по объёму текущего строительства в Новосибирской области и двадцатую в Российской Федерации.

«Вилла Маяк» — новый жилой комплекс от застройщика, который расположен на территории Большой Ялты вблизи трёх важных транспортных артерий: Южнобережного, Севастопольского и Алупкинского шоссе. Он находится в окружении природных и исторических достопримечательностей полуострова: Воронцовский парк, дворец графа М.С. Воронцова, Ялтинский горнолесной заповедник, карстовый источник Хаста-Баш и канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» — всё в пятиминутной доступности.

«Вилла Маяк» расположена между двух захватывающих видов на бескрайнее Чёрное море и горный ландшафт вершины Ай-Петри.

Малоэтажные дома и закрытая придомовая территория создают в жилом комплексе приватную, клубную атмосферу, а живописные и успокаивающие виды, свежий морской бриз, лечебный аромат хвои предгорья — сделают проживание там не только комфортным, но полезным для здоровья.

Закрытая придомовая территория создает в жилом комплексе клубную приватную атмосферу.

Визитная карточка жилых объектов ГК «Расцветай» — благоустроенная придомовая территория. ЖК «Вилла Маяк» также не стал исключением. На его территории будет расти более 100 видов растений, среди которых туи, пальмы, сосны. Свободное пространство займут цветники, трава, живые изгороди, создающие ощущение домашнего сада.

Там можно приобрести как компактную студию, так и просторную трехкомнатную квартиру. Площадь лотов от 25,2 до 90,45 м2 Квартиры сдаются с отделкой white box. Срок сдачи – 1 квартал 2025 год.