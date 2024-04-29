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вчера 22:22
общество

Жители Хилокского жилмассива в Новосибирске попросили мэра Кудрявцева построить детсад

Фото: Артем Пирогов / Сиб.фм

Жители Хилокского жилмассива обратились к мэру Новосибирска с просьбой построить детский сад.

Жители Хилокского жилмассива в Новосибирске несколько лет пытаются добиться строительства нового детского сада. Старое здание снесли в 2021 году из-за его ветхости, и с тех пор на этом месте образовался пустырь.

Жители обратились к мэру Максиму Кудрявцеву и попросили решить вопрос со строительством.

Местные уже обращались с этим вопросом к экс-мэру Анатолию Локтю и в другие инстанции, но везде получали ответ — «не выделяют деньги из федерального бюджета». Об этом сообщает Аtas.info.

Напомним, что вертолет для транспортировки больных за 70 млн руб ищут в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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