вчера 23:54
общество

Стало известно, будут ли снова менять пенсионный возраст в России

Власти не планируют возвращаться к вопросу пересмотра пенсионного возраста, несмотря на рост продолжительности жизни и высокую потребность в кадрах. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью изданию «Эксперт».

По его словам, никаких решений о новом повышении пенсионного возраста не обсуждается. Министр подчеркнул, что действующая пенсионная реформа «только-только» подходит к завершению. При этом в новых регионах — Донбассе и Новороссии — переходный период продлится до конца 2032 года.

Антон Котяков отметил, что сотрудники старшего возраста сегодня остаются важным ресурсом для экономики. Компании стараются удерживать опытных специалистов, а на многих предприятиях возрастные работники выступают наставниками для молодёжи. Основной резерв для рынка труда, по оценке Минтруда, сейчас составляет молодое поколение в возрасте от 18 до 27 лет.

Эксперты при этом прогнозируют, что в перспективе пенсионной системе потребуется всё больше средств из федерального бюджета. Это может привести к росту разрыва между доходами работающих граждан и пенсионеров, особенно на фоне увеличения заработных плат. В такой ситуации не исключается постепенный отход от страховой пенсионной модели и переход к формату базового пенсионного дохода.

Игорь Кириченко
Журналист

