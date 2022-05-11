В Новосибирске серийный грабитель покалечил пенсионерку

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Житель Новосибирска вырывал сумки у пожилых женщин и покалечил одну из жертв.

50-летнего новосибирца судят за разбой и четыре грабежа. Он вырывал сумки у пожилых женщин в Первомайском районе Новосибирска и сдавал награбленное в ломбард. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Новосибирске полиция поймала серийного преступника, который грабил пенсионерок в Первомайском районе Новосибирска. Им оказался 50-летний местный житель. Только с 5 по 9 декабря 2021 года его жертвами стали пять пожилых женщин в возрасте от 67 до 77. Он силой вырывал сумки у пенсионерок и убегал.

Смартфоны грабитель сдавал в ломбард или продавал на улице, деньги и другие ценности оставлял себе, а не представляющие материального интереса вещи просто выбрасывал. Кроме того, в феврале 2021 году мужчина украл золотое кольцо у своей 19-летней дочери.

Одна из жертв преступника получила вывих плечевого сустава, что расценивается как причинение вреда здоровью средней тяжести.

Из-за этого в обвинительном заключении мужчины – сразу две статьи. Его обвиняют в разбойном нападении и четырех грабежа по ч. 1 ст. 162, п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 161 УК РФ. За совершение наиболее тяжкого из преступлений – разбоя – ему грозит 8 лет тюрьмы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Свою вину грабитель признал частично – он сознался в совершении только двух преступлений из пяти. Помимо этого, он утверждает, что не наносил травму потерпевшей.

В прокуратуре отметили, что в ходе экспертизы была установлена наркотическая зависимость обвиняемого.

Материалы дела переданы в Первомайский районный суд Новосибирска.

Ранее Сиб.фм писал, что житель Новосибирска ограбил цветочный киоск ради подарка супруге.