В Новосибирске ремонтируют улицу 1-ю Чулымскую

В 2023 году в Новосибирске из областного и городского бюджетов выделили 150 млн рублей на ремонт дорог в зоне индивидуальной застройки. На эти деньги планируют восстановить 78 объектов. Один из них –дорога на ул. 1-й Чулымской. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ.

Зона индивидуальной застройки в Новосибирске занимает значительную часть территории, а дорога на ул. 1-й Чулымской имеет важное значение для этого микрорайона, ведь рядом расположены не только частные, но и многоквартирные дома, отчего здесь интенсивное движение транспорта. «Более 600 метров этой дороги приведут в нормативное состояние. Как говорит подрядчик, это произойдёт уже через неделю. Рельеф здесь особенный – это низина, поэтому необходимо решить вопрос с отводом грунтовых вод. Обращаю внимание также на безопасность – рядом находятся школа, детский сад и поликлиника. Все меры по безопасному движению пешеходов, особенно детей, по этой дороге будут приняты», - заявил Анатолий Локоть.

Участок дороги протяжённостью 615 метров на ул. 1-й Чулымской от дома № 112, к. 4 до дома № 81А ремонтируют по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска. Стоимость работ – 7,55 млн рублей. Контрактом предусмотрены исправление продольного и поперечного профилей покрытия путем фрезерования и устройства выравнивающего слоя и основания, укрепление обочин, подъём существующих смотровых колодцев с применением литого асфальтобетона. Для обеспечения безопасности пешеходов будут восстановлены искусственные неровности, обозначены пешеходные переходы. Также строителям необходимо исправить дорожное полотно так, чтобы обеспечить отвод воды с дороги.

В этом году объём финансирования ремонта дорог частного сектора увеличился по сравнению с 2022 годом на треть. Это позволит дополнительно привести в нормативное состояние 22 объекта. Из городского бюджета было выделено 100 млн рублей, из областного – 50 млн рублей.