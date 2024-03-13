«Ростелеком» представит на выставке «Россия» инновации для промышленности

«Ростелеком» представит инновации для российской промышленности на стенде Новосибирской области на выставке «Россия» в Москве с 13 по 17 марта. Компания выступит партнером основного организатора экспозиции — Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (НГУ).

Эксперты «Ростелекома» ознакомят участников выставки с отечественным программным обеспечением «Рациональное производство», которое предназначено для создания цифровых двойников, имитационного моделирования, офлайн-программирования роботов и другого промышленного оборудования. У посетителей будет возможность осмотреть планировки с помощью VR-очков.

«Цифровой двойник производства — это виртуальная копия отдельной производственной ячейки, цеха или завода в целом, отражающая все технологические параметры и поведение реального объекта. Он позволяет оптимизировать технологические процессы в симуляционной среде без остановки производства, а также вносить изменения гораздо быстрее и безопаснее, чем при экспериментах на реальных объектах», — прокомментировал Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибири ПАО «Ростелеком».

Стенд Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ будет представлен в рамках Недели искусственного интеллекта. Основная тематика — «умный город». Кроме цифровых двойников, в числе основных элементов экспозиции — робот-окулист, беспилотник-полицейский и голографический 3D вентилятор.

«Мы хотим познакомить посетителей с возможностями, которые открывает искусственный интеллект, и дать им шанс самим “почувствовать”, “потрогать”, как он помогает сделать жизнь более комфортной и безопасной. Все технологии будут внедрены на площадке нового кампуса мирового уровня НГУ, который строится в рамках нацпроекта «Наука и университеты»», — прокомментировал Александр Люлько, и.о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ.

В августе прошлого года на площадке форума «Технопром-2023» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Михаил Федорук подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились взаимодействовать в части разработки и внедрения ИТ-технологий в социально-экономических сферах для повышения уровня жизни населения Новосибирской области.

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