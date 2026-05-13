Директор Новосибирского музея стала финалистом премии имени Лихачева

Министерство культуры РФ объявило финалистов III Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. В номинации «Руководитель музея» в число финалистов вошла директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.

Из семи финалистов в этой номинации только двое возглавляют региональные художественные музеи — из Новосибирска и Ульяновска. Конкуренцию им составляют руководители Государственного исторического музея (Москва) и Центрального военно-морского музея имени Петра Великого (Санкт-Петербург).

В этом году на престижный конкурс поступила 1001 заявка из 83 регионов России. Победителей назовут на торжественной церемонии 20 мая в Малом театре в рамках фестиваля «Интермузей.БРИКС+».

Екатерина Болдырева отметила, что включение НГХМ в финал — высокая оценка работы всей команды. В 2025 году коллектив музея уже был удостоен Государственной премии Новосибирской области за вклад в сохранение исторической памяти.

