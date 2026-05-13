Новый стационар откроется в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе Новосибирска завершается подготовка к открытию нового стационара, предназначенного для оказания экстренной и высокотехнологичной медпомощи. Учреждение, созданное на базе больницы «РЖД-Медицина» при поддержке регионального правительства и ОАО «РЖД», начнет работу в августе 2026 года, после оформления всех документов.

тационар будет функционировать по системе ОМС, что сделает медпомощь более доступной для жителей района и соседних территорий. Строительные работы уже завершены, сейчас идет монтаж оборудования и подготовка помещений. Ход работ проинспектировали первый замгубернатора Юрий Петухов и замгубернатора Константин Хальзов.

Для нового медучреждения закуплена современная техника: аппараты ИВЛ, рентген-оборудование, эндоскопические комплексы, функциональные кровати, оснащение для реанимации и операционных. В стационаре оборудованы хирургические и анестезиологические отделения, операционные блоки, реанимация и приемный покой. Штат учреждения насчитывает более 170 сотрудников.