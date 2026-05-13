вчера 22:50
общество

Новосибирцы пожаловались на отсутствие туалета в ЗАГСе Советского района

Фото: freepik / опубликовано на Сиб.фм
Жители Советского района Новосибирска недовольны отсутствием общественного санузла в местном отделе ЗАГС. Молодожены и их гости вынуждены искать туалет на втором этаже районной администрации, расположенной в том же здании — санитарная комната в самом учреждении открыта только для персонала.

С обращением к главе администрации Советского района Евгению Герасимову обратилась одна из местных жительниц, указав, что это создает серьезные неудобства, особенно в дни массовых бракосочетаний. Информацию о проблеме распространили помощники депутата горсовета Ерлана Байжанова.

Официальных комментариев от властей или руководства ЗАГСа о возможном решении пока не поступало.

Тимур Панкратов
Журналист

