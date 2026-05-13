Спорткомплекс и лыжную базу откроют в Краснообске до конца 2026 года

В рабочем поселке Краснообск завершается строительство двух спортивных объектов — модульного зала для игровых видов спорта и лыжной базы. Ход работ проинспектировала заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова.

Модульный зал размером 36 на 18 метров возводится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Он предназначен для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и другими видами спорта. Работы начались в 2024 году, завершение планируется в 2026-м. Уже сейчас 12 спортивных федераций обратились в администрацию Краснообска с просьбами о выделении тренировочного времени. Рядом с залом расположены гимназия, учреждения культуры и жилые массивы, поэтому власти обсуждают не только готовность зданий, но и дальнейшее благоустройство территории.

Лыжная база на улице Восточной строится по поручению губернатора силами местных властей. Основные работы завершены, закуплен инвентарь, осталось сделать благоустройство. К зимнему сезону объект примет первых посетителей.

Министр спорта региона Сергей Ахапов отметил, что Новосибирская область была одним из первых регионов — участников проекта «Бизнес-спринт».