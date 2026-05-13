Геомагнитные возмущения ожидаются в Новосибирске в конце недели

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН предупредила о возможных магнитных бурях в ближайшие дни. В пятницу, 16 мая, ожидаются геомагнитные возмущения уровня G1–G2. Вероятность развития магнитной бури оценивается учеными примерно в 85%.

Как пояснили специалисты, в среду Землю может задеть край плазменного облака, выброшенного Солнцем 10 мая. Именно с этим явлением связана повышенная вероятность геомагнитных возмущений. Кроме того, астрономы не исключают новой сильной солнечной вспышки 13 или 14 мая. Активная группа солнечных пятен уже дважды за последние дни выбрасывала мощные потоки плазмы. Если в области накопится достаточно энергии, возможен новый выброс, который может быть направлен прямо к Земле.

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми. Однако они способны влиять на работу спутниковых систем и вызывать полярные сияния в высоких широтах. Метеочувствительные люди в период геомагнитных возмущений могут испытывать недомогание.