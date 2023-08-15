4 дня, 230 мероприятий: представлена программа юбилейного форума «Технопром-2023»

Ключевые научные достижения российских регионов будут представлены на юбилейном X Международном форуме технологического развития «Технопром», который пройдет 22-25 августа в Новосибирской области. Всего в рамках форума состоится порядка 230 мероприятий, на него зарегистрировались уже более 17 тысяч человек.

О программе «Технопрома-2023», а также о его участниках и ключевых спикерах, 15 августа в ходе пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. Она подчеркнула, что в мероприятиях примут участие гости из 77 регионов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, большая делегация из Республики Беларусь.

«Основной задачей форума остаётся обеспечение технологического суверенитета страны, решение вопросов взаимодействия науки и индустрии. Большое внимание в деловой, выставочной, образовательной, культурной частях программы форума будет уделено регионам, которые представят свои прорывные проекты. Пройдет порядка 230 ключевых мероприятий по 10 тематическим и отраслевым трекам, зарегистрировано уже более 17 тысяч человек. Высокий уровень мероприятия подтверждает то, что пленарное заседание традиционно проведет вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он обозначит основные векторы научно-технологической политики страны. Также спикерами «Технопрома-2023» по разным направлениям станут федеральные руководители, представители научного сообщества, вузов, производственных компаний. На площадке форума пройдет заседание комиссии Госсовета по направлению «Наука», возглавляемой губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым», – подчеркнула Ирина Мануйлова.

Замгубернатора отметила, что партнёрами форума выступят Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», АО «Росатом», генеральный партнёр в этом году – компания «Газпромнефть».

Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал губернатор Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с мероприятиями-спутниками форума, его программой и зарегистрироваться на участие можно на сайте «Технопрома-2023».